Про це повідомив речник ДСНС Львівської області Ігор Курус у коментарі 24 Каналу.
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Що про пожежу кажуть у ДСНС?
У ДСНС зазначили, що рятувальники отримали інформацію про пожежу в житловому будинку – відповідні підрозділи вже ліквідовують займання.
Більше інформації у пресслужбі обіцяють повідомити згодом.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Львівські ЗМІ та телеграм-канали також публікують численні фото та відео пожежі. На кадрах можна побачити, що вогонь спалахнув в квартирі на останньому, третьому поверсі кам'яниці на вулиці Валовій, 4.
Відомо також, що на першому поверсі цього будинку розташований магазин Roshen.
Пожежа в історичному центрі Львова: дивіться відео
Згодом пожежу також прокоментували у Львівській міській раді. За попередньою інформацією Галицької адміністрації, займання сталося в хостелі у центрі Львова – там загорілися речі домашнього вжитку.
Рятувальники вже ліквідували пожежу. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих.