Про це повідомив речник ДСНС Львівської області Ігор Курус у коментарі 24 Каналу.

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Що про пожежу кажуть у ДСНС?

У ДСНС зазначили, що рятувальники отримали інформацію про пожежу в житловому будинку – відповідні підрозділи вже ліквідовують займання.

Більше інформації у пресслужбі обіцяють повідомити згодом.

Львівські ЗМІ та телеграм-канали також публікують численні фото та відео пожежі. На кадрах можна побачити, що вогонь спалахнув в квартирі на останньому, третьому поверсі кам'яниці на вулиці Валовій, 4.

Відомо також, що на першому поверсі цього будинку розташований магазин Roshen.

Пожежа в історичному центрі Львова: дивіться відео

Згодом пожежу також прокоментували у Львівській міській раді. За попередньою інформацією Галицької адміністрації, займання сталося в хостелі у центрі Львова – там загорілися речі домашнього вжитку.

Рятувальники вже ліквідували пожежу. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих.