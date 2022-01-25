У Львові утворилися довжелезні черги з охочих здати ПЛР-тест: цікаві фото

У Львові останнім часом стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. У зв'язку з цим біля лабораторій утворились шалені черги з охочих здати ПЛР-тест.

Зокрема, черга утворилася біля кабінету забору на вулиці Свєнціцького. Туди прийшли приблизно 50 львів'ян, яких скерували на дослідження сімейні лікарі.

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У Львові утворилася шалена черга на ПЛР-тест

На вулиці Свєнціцького 25 січня зібралося приблизно пів сотні людей, охочих здати ПЛР-тест. За словами львів'ян, вони прийшли сюди ще вранці, щоб зайняти чергу.

Однак, щоб зробили забір біоматеріалу для лабораторного обстеження, їм доводиться чекати щонайменше протягом години. Результати ПЛР-тесту, зазвичай, видають упродовж доби.

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 242,79 тисячі жителів Львівщини. 24 січня в області зафіксували 2299 нових випадків інфікування COVID-19. Наразі у лікарнях Львова перебувають 329 хворих.

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Як підготуватися до ПЛР-тесту

У Центрі громадського здоров'я рекомендують дотримуватися кількох простих правил перед здачею ПЛР-тесту.

ПЛР-тест тест найкраще робити вранці, після нічного сну.

За 6 годин до цього не варто вживати ліки для зрошення ротоглотки чи використовувати препарати для розсмоктування мокротиння.

За 3 – 4 години до здачі ПЛР-тесту також не рекомендують їсти чи пити, жувати гумку, цукерки, курити та полоскати рот чи горло.



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