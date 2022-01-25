В частности, очередь образовалась возле кабинета забора на улице Свенцицкого. Туда пришли примерно 50 львовян, которых направили на исследование семейные врачи.

Интересно Красная зона на Львовщине: в области хотят усилить карантин с 26 января

Во Львове образовалась безумная очередь на ПЦР-тест

На улице Свенцицкого 25 января собралось примерно полсотни человек, желающих сдать ПЦР-тест. По словам львовян, они пришли сюда еще утром, чтобы занять очередь.

Однако, чтобы сделали забор биоматериала для лабораторного обследования, им приходится ждать минимум час. Результаты ПЦР-теста обычно выдают в течение суток.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 242,79 тысячи жителей Львовской области. 24 января в области зафиксировали 2299 новых случаев инфицирования COVID-19. Сейчас в больницах Львова находятся 329 больных.

Смотрите фото с места происшествия / Фото "Твоє місто"

Заметьте Во Львове из-за осложнений COVID-19 умерла 36-летняя роженица

Как подготовиться к ПЦР-тесту

В Центре общественного здоровья рекомендуют придерживаться нескольких простых правил перед сдачей ПЦР-теста.

ПЦР-тест тест лучше всего делать утром, после ночного сна.

За 6 часов до этого не стоит употреблять лекарства для орошения ротоглотки или использовать препараты для рассасывания мокроты.

За 3 – 4 часа до сдачи ПЦР-теста также не рекомендуют есть или пить, жевать резинку, конфеты, курить и полоскать рот или горло.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала