У Львові та Винниках 9 лютого масово відімкнуть світло: повний перелік вулиць
8 лютого 2022 , 18:12
Джерело:Гаряча лінія Львівобленерго
Фахівці Львівобленерго 9 лютого проводитимуть роботи на електромережах міста. Тож низка вулиць у Львові, Винниках, Рудному, Скнилові та Сокільниках тимчасово залишиться без електропостачання.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання не буде з 10:00 до 16:00.
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Де у Львові не буде світла
- Дружба КСТ – 27, ділянки № 43 та 56;
- Павлика – будинки № 3, 5;
- Академіка Павлова – будинки № 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6Ц, 7, 8, 9;
- Романчука – будинки № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Скельна – будинок №1;
- Віденська – будинок №7;
- Грабовського – будинок №11;
- Дністерська – будинок №27;
- Зелена – Петрушевича;
- Каліча Гора – будинок №28;
- Кониського – будинки № 1, 10, 11, 11-А, 11А, 1А, 3, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А;
- Конопницької – будинки № 10, 12, 14, 15, 15/1, 4, 6, 8;
- Копистинського – будинки № 11, 11А, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Кульпарківська – будинки № 54, 56, 60, 62, 64;
- Левицького – будинки № 10, 11, 11-А, 11А, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21 А, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 40а, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9;
- Навроцького – будинки № 1, 11, 13, 19, 1А, 1р, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 4, 5, 69, 7, 7б, 9, 9а;
- Ожинова – будинок №5а;
- Палія – будинки № 11, 11А, 3, 4, 5, 7, 9;
- Шота Руставелі – будинки № 1, 10, 10А, 2, 4, 6, 6/1, 8, 8 а, 8А;
- Ряснянська – будинки № 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34Б, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48а, 5, 50, 52, 6, 6а, 7;
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- Томашівська – будинки № 5, 9;
- Угорська – будинки № 1, 10, 13 а, 3, 4, 5, 6, 72, 8, 9, 14, 14А, 14Б, 15,17,19, 21, 23, 25, 26, 27;
- Франка – будинки № 18, 20, 24, 26, 27, 28, 28/3, 33, 35, 37;
- Сливова – будинки № 11Б, 5, 7, 9;
- Шахтарська – будинки № 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6;
- Ботева – будинки № 10, 4, 4А, 6;
- Порохова – будинки № 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 6, 8;
- Робітнича – будинки № 4, 6, 7, 8;
- Бобинського – будинки № 10, 1а, 2, 7а, 9, 9а;
- Брюховицька (Рясне) – будинки № 101, 105, 39, 39а, 39Б, 43, 43а, 45, 57, 65, 69, 77, 83, 87, 87а, 89;
- Дублянська – будинки № 14, 16а, 30, 32;
- Зустрічна – будинки № 10, 13, 15, 20;
- Професора Ковалика – будинки № 11, 12, 12а, 2, 2а;
- Лушпинського – будинки № 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 23, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9;
- Маршалівка – будинки № 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 21а, 3, 4, 5, 5а 6, 7, 8, 9, 9а;
- Моха – будинки № 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 8А;
- Нафтова – будинок №9а;
- Нестора Літописця – будинки № 1а, 2, 3а, 3в, 15;
- Осикова – будинки № 1, 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Павлокомська – будинки № 1а, 3;
- Погідна – будинки № 12, 16, 19;
- Прокоповича – будинки № 16, 18, 2, 20, 22, 32, 32а, 37, 39;
- Річицька – будинки № 11, 27, 27а;
- Сміла – будинки № 7, 9;
- Тростинна – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- Хмельницького – будинок № 179;
- Шевченка – будинки № 1, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 15г, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 23А, 25, 25 Г, 25а, 26, 27, 27А, 29, 297В, 299, 3, 30, 301, 305, 307, 31, 318, 318А, 318б, 32, 320, 322, 33, 334, 340, 340А, 35, 350, 358, 358а, 36, 360-В, 37, 374, 384, 386, 388 – 408, 388А, 39, 392, 392а, 394, 396, 398, 4, 40, 400, 402, 404, 406, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 60 А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 78 А, 78 Б, 8, 80, 80., 82, 9;
- Шевченка (Рясне) – будинок №318;
- Нечуя-Левицького – будинок №8.
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Де не буде світла у Винниках
- "Садівник" – будинки № 11, 3;
- Хмельницького – будинки № 19а, 38;
- Банаха – будинки № 1, 11, 2, 23, 4, 5, 7, 8, 9, ділянка №6;
- Виноградна – будинки № 1;
- Врецьони – будинки № 2, 4, 6;
- Жуковського – будинки № 11, 11Б, 12, 13, 13Б, 13В, 14, 14а, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 21, 21а, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 6, 7, 7А, 9, 9А;
- Засядька – будинки № 1, 1А;
- Кондратюка – будинки № 11, 16, 16а;
- Лісова – будинки № 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19б, 2, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 2а, 3, 3-Б, 31, 32, 33, 35, 38, 38а, 3А, 4, 42, 44, 49, 4а, 5, 50, 56, 58, 5а, 6, 60, 61, 62, 64, 6а, 6б, 7, 7-А, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9В;
- Лисика – будинки № 12, 15, 16, 17, 17А, 17В, 18, 20, 22А, 24, 24А, 26А, 28, 32, 34, 5, 9, ділянка №22;
- Нагляка – будинки №1, 2А, 3, 5, 6, 6а, 7;
- Нечуя-Левицького – будинок №1а;
- Огієнка – будинки № 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 28а, 32, 34, 4, 6, 8, 9, 9А;
- Під Каменем – будинки № 3, 5;
- Сахарова – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;
- СГК "Механізатор над Яром" – будинки № 13, 17, 20, ділянки № 4, 9;
- Солов'їна – будинки №1, 2, 7;
- Ціолковського – будинки №12, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25Б, 26, 27, 27б, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 71;
- Черемшини – будинки №2, 23, 8.
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Де не буде світла у Скнилові, Солонці та Рудному
- Івасюка (Скнилів) – усі будинки;
- Липова (Скнилів) – усі будинки;
- Стуса (Солонка) – усі будинки;
- Волошкова (Солонка) – усі будинки;
- Квітнева (Солонка) – усі будинки;
- Львівська (Солонка) – усі будинки;
- Дитяча (Рудно) – будинки № 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14 А, 15а, 17А, 18, 18а, 19, 1а, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 4, 5а, 5б, 5в, 5е, 7, 8, 9, 9а;
- Коновальця (Рудно) – будинок№46;
- Лісна бічна (Рудно) – будинки № 5, 7, 9.