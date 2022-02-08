За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у понад 282,37 тисячі жителів області. 6314 пацієнтів померли від ускладнень, а понад 219 тисяч – одужали.

До теми Львівщина досягне піку захворюваності на COVID-19 за 2 тижні, – головний медик області

Будь-який штам здатен викликати ускладнення

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що упродовж кількох тижнів фахівці фіксують велику кількість хворих на коронавірус, які звертаються за амбулаторною допомогою. Окрім цього, заповненість ліжкової мережі медзакладів області свідчить про те, що багато інфікованих потребують лікування у стаціонарах.

Попри те, що є думка, що Омікрон проходить легше, є велика кількість осіб, які мають важкі супутні захворювання. А коронавірусна хвороба, незалежно від штаму, спричиняє ускладнення, які потребують стаціонарного лікування,

– додав Чемерис.

Посадовець зауважив, що від штаму Омікрон потрібен додатковий захист. Тож людей, які вже отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, закликають зробити бустерне щеплення.

"Інфікування будь-яким штамом спричиняє ускладнення і загострення хронічних проблем. На лікуванні знаходяться люди старшого віку, люди з супутніми патологіями, в яких COVID-19 призвів саме до загострення основних проблем зі здоров'ям", – зазначив Чемерис.

За його словами, упродовж цієї хвилі немає такого різкого навантаження на ліжкову мережу, як було при Дельті.

"Але коронавірус спричиняє ті ж ускладнення, які ми вже спостерігали протягом попередніх хвиль, і значна частина хворих потребує стаціонарного лікування", – підсумував посадовець.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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За добу виявили понад 2,3 тисячі нових хворих

За інформацією ЛОДА, на Львівщині 7 лютого лабораторії провели 2730 досліджень на коронавірус. COVID-19 підтвердили у 2336 людей:

у Дрогобицькому районі – 81;

у Золочівському районі – 185;

у Львівському районі – 1192 (у Львові – 855);

у Самбірському районі – 97;

у Стрийському районі – 385;

у Яворівському районі – 247;

у Червоноградському районі – 149.

Також за добу госпіталізували 222 хворих на коронавірус, а на самоізоляцію скерували 1786 людей. На жаль, 19 пацієнтів померли. В реанімації наразі перебувають 147 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 63.

У стаціонарах лікуються 2265 людей. Ліжкова мережа заповнена на 42,37 %. Серед усіх пацієнтів лише 442 – вакциновані, зокрема 406 – двома дозами. Хворі перебувають у наступних лікарнях (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на коронавірус):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 187;

у Центрі легеневого здоров'я (370) – 255;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 170;

у ЛОКЛ (120) – 74;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" (150) – 69;

у Лікарні святого Миколая (1 ТМО міста Львова) (150) – 85;

у ЛШМД (830) – 335;

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 14;

у 8-й міській клінічній лікарні міста Львова (420) – 89;

у 5-й МКЛ міста Львова (175) – 92;

у Стрийській міській лікарні (190) – 152;

у Стебницькій міській лікарні (150) – 133;

у Рудківській лікарні (100) – 110;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 158;

у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 102;

у Сокальській ЦРЛ (326) – 45;

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 49;

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 88;

у Золочівській ЦРЛ (210) – 58



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу