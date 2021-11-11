У Львові визначились, скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка

У мерії підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2022 року. Саме тоді повинен запрацювати е-квиток.

Рішення щодо вартості проїзду з 2022 року повинен прийняти виконком ЛМР. Його проєкт вже винесли на громадське обговорення.

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Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка

Е-квиток у громадському транспорті Львівської МТГ повинен запрацювати з 13 січня 2022 року. В електротранспорті та автобусах діятиме система АСОП, яка дозволяє оплачувати проїзд через транспортну картку "ЛеоКарт". Також пасажири зможуть придбати разові квитки з можливістю пересадки або без неї.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури вже підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті та абонементи. Відповідне рішення ще має прийняти виконком Львівської мерії. Проте його проєкт уже винесли на громадське обговорення, що триватиме з 10 до 25 листопада. Тарифи на разові квитки:

разовий е-квиток на одну поїздку з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин коштуватиме 10 гривень;

разовий паперовий квиток, придбаний у водія, без можливості пересадки – 15 гривень. У водіїв кожного автобусу чи трамваю буде власний пристрій, який видруковуватиме талон. З таким квитком нічого не доведеться робити – він буде автоматично завалідованим для поточної поїздки.



Валідатори е-квитків вже встановили / Фото ЛМР

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Буде 3 типи карток "ЛеоКарт"

Загальна картка – призначена для регулярного застосування. Її потрібно буде періодично поповнювати. Картка не містить жодних особистих даних про пасажира, однак, щоб почати нею користуватися, слід авторизуватись через окремий сайт. Його наразі розробляють. Придбати загальну картку можна буде без будь-яких документів у мережі роздрібної торгівлі, яку також поки напрацьовують.

Місячний абонемент коштуватиме 420 гривень;

на 3 місяці – 1200 гривень;

на пів року – 2200 гривень;

річний абонемент – 3650 гривень.



Загальна "ЛеоКарт" / Фото "Львівський портал

Персоналізована картка міститиме фото, ім'я, прізвище та інші особисті дані пасажира. Такі картки видаватимуть пільговикам та усім охочим, які подадуть необхідні документи. Усі персональні дані будуть захищеними у системі АСОП.

Студенти. Пропонована вартість місячного персоналізованого абонемента для студентів – 210 гривень, а абонементу на пів року – 1100 гривень.

Пропонована вартість місячного персоналізованого абонемента для студентів – 210 гривень, а абонементу на пів року – 1100 гривень. Пільговики. Проїзд для пільговиків з персоналізованою карткою залишиться безкоштовним. Однак на місяць вони мають лише 60 безоплатних поїздок. Ті, хто захоче їздити громадським транспортом більше, повинні будуть платити.

Проїзд для пільговиків з персоналізованою карткою залишиться безкоштовним. Однак на місяць вони мають лише 60 безоплатних поїздок. Ті, хто захоче їздити громадським транспортом більше, повинні будуть платити. Школярі. Учні протягом навчального року також будуть безкоштовно їздити в автобусах, тролейбусах та трамваях. Ліміт їхньої персоналізованої картки – також 60 поїздок на місяць. Під час літніх канікул проїзд для школярів коштуватиме 10 гривень.



Персоналізована "ЛеоКарт" / Фото "Львівський портал"

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Туристична картка призначена для короткострокових поїздок у необмеженій кількості. Такі картки матимуть різний термін дії:

на день – 35 гривень;

на 2 дні – 60 гривень;

на 3 дні – 80 гривень;

на тиждень – 200 гривень.

Вартість перевезення одного місця багажу становитиме 10 гривень. Водночас штраф за проїзд без квитка збільшать до 200 гривень. Після введення е-квитка у Львові контролери зможуть блокувати всі валідатори. Штрафні квитки "зайцям" видруковуватимуть одразу в салоні. Їх слід буде оплачувати на місці, для цього не потрібно буде мати документи, що підтверджують особу.

У міськраді зауважили, що оновлені тарифи на проїзд дозволять розвивати громадський транспорт, вводити новітні технології та стимулювати конкуренцію. Як наслідок, на території Львівської МТГ з'являтимуться нові перевізники та підвищиться якість і безпечність поїздок.



Туристична "ЛеоКарт" / Фото "Львівський портал"

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Підхід до фінансування громадського транспорту змінять

Із запровадженням е-квитка в мерії змінять підхід до фінансування усього громадського транспорту із міського бюджету. Дотепер роботу комунальних "Львівелектротрансу" та АТП-1 дотували. Компенсації за проїзд пільговиків приватним фірмам виплачували на основі поданих ними ж підрахунків. Щороку на комунальний громадський транспорт Львів витрачає від 500 до 800 мільйонів гривень.

Із січня 2022 року витрати на роботу усього громадського транспорту у Львівській МТГ розраховуватимуть від вартості кілометра роботи:

автобусів: велика місткість – 48 гривень за кілометр, середня місткість – 29 гривень за кілометр;

трамваїв – 82 гривні за кілометр;

тролейбусів – 72 гривні за кілометр.

У цей показник зазвичай входить зарплата персоналу, пальне, електроенергія, запчастини та інші видатки. Відтак оплату нараховуватимуть не за кількістю пасажирів, які ніхто не може чітко порахувати, а за кілометр роботи транспорту.

Наразі точно невідомо, коли саме виконком ЛМР затвердить нові тарифи для проїзду з е-квитком. Проте, найімовірніше, це трапиться до кінця 2021 року. 19 листопада о 13:00 проєкт рішення представлять у зумі. Свої зауваження містяни можуть подавати через ЦНАПи або електронним зверненням до 25 листопада.