Денис Шмигаль написав, що це дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті. Документ скерують до Верховної Ради. 

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Уряд схвалив проєкт закону про е-квитки

Під час чергового засідання уряд схвалив законопроєкт, який затверджує:

  • форму,
  • реквізити,
  • відомості, що має містити е-квиток.

Уряд пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті,
– заявив Денис Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що впровадження е-квитків:

  • створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду;
  • дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.

Е-квиток у транспорті: коротко

  • Е-квиток передбачає перехід з готівкової оплати проїзду в транспорті на безготівкову. Вона, наприклад, дозволяє підприємствам точніше рахувати усі доходи, а користувачам спрощує життя.
  • Запровадження е-квитків у 2020 році анонсував тодішній Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
  • У Києві скористатися е-квитком можна, придбавши одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.
  • 5 квітня 2021 року у Львові вже встановили перші валідатори.