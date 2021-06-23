Денис Шмигаль написав, що це дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті. Документ скерують до Верховної Ради.

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Уряд схвалив проєкт закону про е-квитки

Під час чергового засідання уряд схвалив законопроєкт, який затверджує:

форму,

реквізити,

відомості, що має містити е-квиток.

Уряд пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті,

– заявив Денис Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що впровадження е-квитків:

створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду;

дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.

Е-квиток у транспорті: коротко