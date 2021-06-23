Денис Шмыгаль написал, что это даст возможность использовать э-билет в общественном транспорте в каждом городе. Документ направят в Верховную Раду.
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Правительство одобрило проект закона о э-билеты
Во время очередного заседания правительство одобрило законопроект, который утверждает:
- форму,
- реквизиты,
- сведения, которые должен содержать э-билет.
Правительство предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте,
– заявил Денис Шмыгаль.
Премьер заверил, что внедрение э-билетов:
- создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда;
- даст возможность использовать э-билет в общественном транспорте в каждом городе.
Э-билет в транспорте: коротко
- Э-билет предусматривает переход с наличной оплаты проезда в транспорте на безналичную. Она, например, позволяет предприятиям точнее считать все доходы, а пользователям упрощает жизнь.
- Введение э-билетов в 2020 году анонсировал тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- В Киеве воспользоваться электронной билетом можно, приобретя одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
- 5 апреля 2021 года во Львове уже установили первые валидаторы.