Денис Шмыгаль написал, что это даст возможность использовать э-билет в общественном транспорте в каждом городе. Документ направят в Верховную Раду.

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Правительство одобрило проект закона о э-билеты

Во время очередного заседания правительство одобрило законопроект, который утверждает:

форму,

реквизиты,

сведения, которые должен содержать э-билет.

Правительство предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте,

– заявил Денис Шмыгаль.

Премьер заверил, что внедрение э-билетов:

создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда;

даст возможность использовать э-билет в общественном транспорте в каждом городе.

Э-билет в транспорте: коротко