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      Як діятиме єдиний е-квиток на всі види транспорту: пояснення Криклія

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      Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій / 24 канал

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій переконаний, що у 2020 році в Україну чекає цифрова революція. Це стосується, зокрема, запровадження єдиного електронного квитка.

      Розробкою єдиного е-квитка займається Володимир Набоков – менеджер держпідприємства "Галузевий центр кіберпезпеки". Про це міністр інфраструктури розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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      За словами Криклія, єдиний електронний квиток має на меті спростити переміщення між різними видами транспорту. З'явиться можливість об'єднати, наприклад, авіацію та залізницю. 

      Що таке електронний квиток?Це схема переходу з готівкової оплати проїзду в транспорті на безготівкову. Вона, наприклад, дозволяє підприємствам точніше рахувати усі доходи, а користувачам – банально спрощує життя. 

      Крім цього, міністерство відпрацьовує з деякими міськими органами влади можливість об'єднання з їхніми електронними квитками. Подібний проєкт вже розпочали у Києві, повідомив чиновник.

      Ви зможете цим користуватися, якщо ви з іншого міста їдете залізницею, а потім пересідаєте на громадський транспорт. А потім доїхали до аеропорту і літаком кудись летите – це все зможе бути єдиний квиток,
      – пояснив Криклій.

      Й наголосив, що таке рішення суттєво спрощує планування та логістику. До того ж, такий квиток не можна буде загубити. Адже вся інформація зберігатиметься й у електронному форматі, її завжди можна відновити.

      Крім цього, міністр розповів, що Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах після скасування карантину і відновлення сполучення.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Залізниця авіація е-квиток
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