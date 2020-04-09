В Україні під кінець карантину хочуть запустити е-квиток на увесь транспорт

Міністерство інфраструктури України працює над запуском єдинного електронного квитка на усі види транспорту. Запроваджувати його планують разом з початком фунціонування інфраструктури після карантину.

Уряд разом з платіжною системою VISA відкривають нові можливості для клієнтів, що сплачують адміністративні й транспортні послуги онлайн, зазначає у своєму повідомленні Мінінфраструктури.

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У цій ініціативі VISA готова поділитися власним досвідом і технологіями, а також сприятиме зниженню міжбанківської комісії при користуванні сервісом PayGovUa.

Водночас держпідприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" залечений для розширення послуг, які можна сплатити за використання цього сервісу.

Міністерство інфраструктури і "Галузевий центр" працюють над запуском SmartTicet – єдиного електронного квітка, який дозволить пасажирам користуватися всіма видами транспорт. Мовиться, про залізничні, авіаційні й міські перевезення.

Ми хочемо максимально підготувати інфраструктуру до повноцінного функціонування після завершення карантину. Для цього використовуємо усі можливості "безпечної готівки". Оплата послуг онлайн стане більш вигідною, ніж готівкова, як для перевізників так і для пасажирів,

– підкреслив Владислав Криклій.

Що таке електронний квиток?Електронний квиток – це схема переходу з готівкової оплати проїзду в транспорті на безготівкову. Вона, наприклад, дозволяє підприємствам точніше рахувати усі доходи, а користувачам – банально спрощує життя.



Втім є і "значні мінуси" – вже такі звичні й улюблені щоденні "передайте, будь ласка, за одного" і "водій, а де моя решта?" можуть зникнути назавжди.