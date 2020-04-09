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      В Украине под конец карантина хотят запустить е-билет на весь транспорт

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      Мининфраструктуры хочет перевести на е-билет весь транспорт / poglyad.tv

      Министерство инфраструктуры Украины работает над запуском единичного электронного билета на все виды транспорта. Внедрять его планируют вместе с началом работоспособности инфраструктуры после карантина.

      Правительство вместе с платежной системой VISA открывают новые возможности для клиентов, оплачивающих административные и транспортные услуги онлайн, отмечает в своем сообщении Мининфраструктуры.

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      В этой инициативе VISA готова поделиться собственным опытом и технологиями, а также будет способствовать снижению межбанковской комиссии при пользовании сервисом PayGovUa.

      В то же время госпредприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" зачислено для расширения услуг, которые можно оплатить с использование этого сервиса.

      Министерство инфраструктуры и "Отраслевой центр" работают над запуском SmartTicet – единого электронного билета, который позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта. Говорится, о железнодорожных, авиационных и городских перевозках.

      Мы хотим максимально подготовить инфраструктуру к полноценному функционированию после завершения карантина. Для этого используем все возможности "безопасной наличности". Оплата услуг онлайн станет более выгодной, чем наличная, как для перевозчиков так и для пассажиров,
      – подчеркнул Владислав Криклий.

      Что такое электронный билет?Электронный билет – это схема перехода из наличной оплаты проезда в транспорте на безналичную. Она, например, позволяет предприятиям точнее считать все доходы, а пользователям – банально упрощает жизнь.

      Впрочем, есть и значительные минусы" – уже такие привычные и любимые ежедневные "передайте, пожалуйста, за одного" и "водитель, а где моя сдача?"могут исчезнуть навсегда.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владислав Криклий Новости Украины Железная дорога авиация Министерство инфраструктуры Транспорт э-билет
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