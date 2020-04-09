В Украине под конец карантина хотят запустить е-билет на весь транспорт

Министерство инфраструктуры Украины работает над запуском единичного электронного билета на все виды транспорта. Внедрять его планируют вместе с началом работоспособности инфраструктуры после карантина.

Правительство вместе с платежной системой VISA открывают новые возможности для клиентов, оплачивающих административные и транспортные услуги онлайн, отмечает в своем сообщении Мининфраструктуры.

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В этой инициативе VISA готова поделиться собственным опытом и технологиями, а также будет способствовать снижению межбанковской комиссии при пользовании сервисом PayGovUa.

В то же время госпредприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" зачислено для расширения услуг, которые можно оплатить с использование этого сервиса.

Министерство инфраструктуры и "Отраслевой центр" работают над запуском SmartTicet – единого электронного билета, который позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта. Говорится, о железнодорожных, авиационных и городских перевозках.

Мы хотим максимально подготовить инфраструктуру к полноценному функционированию после завершения карантина. Для этого используем все возможности "безопасной наличности". Оплата услуг онлайн станет более выгодной, чем наличная, как для перевозчиков так и для пассажиров,

– подчеркнул Владислав Криклий.

Что такое электронный билет?Электронный билет – это схема перехода из наличной оплаты проезда в транспорте на безналичную. Она, например, позволяет предприятиям точнее считать все доходы, а пользователям – банально упрощает жизнь.



Впрочем, есть и значительные минусы" – уже такие привычные и любимые ежедневные "передайте, пожалуйста, за одного" и "водитель, а где моя сдача?"могут исчезнуть навсегда.