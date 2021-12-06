У Львові вшанували загиблих захисників: щемливі фото та відео

Львів 6 грудня відзначає 30-річчя Збройних Сил України. На Личаківському кладовищі вшанували пам'ять загиблих захисників.

Від громади міста до заходу долучився міський голова Андрій Садовий. Вшанування відбулося на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.

До теми Святкування 30 річниці ЗСУ: як відзначатимуть у Львові

У Львові вшанували пам'ять загиблих захисників

З нагоди 30 річниці Збройних сил України у Львові на Личаківському кладовищі вшанували усіх полеглих захисників. Присутні поклали квіти та запалили лампадки на могилах загиблих під час проведення антитерористичної операції на Сході.

На місці поховання новітніх Героїв після виконання Державного Гімну відслужили поминальну панахиду. До заходу долучилися міський голова Андрій Садовий та перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Дивіться фото зі вшанування полеглих захисників / Фото Романа Балука

Об 11:00 розпочалася Архиєрейська Божественна Літургія у Гарнізонному Храмі святих апостолів Петра і Павла. Її очолили Митрополит Львівський Ігор Возьняк та владика Степан Сус.

Окрім цього, Львів долучиться до телемоста за участю президента Володимира Зеленського. До нього доєднаються ще 4 міста – Київ, Харків, Краматорськ та Одеса. Зеленський візьме участь у харківських заходах.

У Львові урочистості проводитимуть на площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У них візьме участь начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала. Початок заходу – о 17:50. Він завершиться концертом гурту "СКАЙ".

Дивіться відео з Личаківського кладовища:

Цікаво В Україні святкують День ЗСУ: історія армії, забобони і цікаві факти

Мерія привітала військовослужбовців з Днем ЗСУ

Зранку в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного також відбулися заходи з нагоди Дня ЗСУ. Зокрема, тут вшанували загиблих випускників академії. Від громади міста до заходу долучився перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Військовослужбовцям вручили подяки / Фото Романа Балука

Москаленко вручив військовим подяки за сумлінне виконання службових обов'язків, особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, високі показники у військовій службі та з нагоди 30-річчя Збройних сил України. Зокрема, їх отримали:

начальник Наукового центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного полковник Володимир Грабчак;

старший помічник начальника навчального відділу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підполковник Клепачевський Владислав;

начальник навчального курсу факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного старший лейтенант Зелінський Олександр;

курсовий офіцер навчального курсу ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного старший лейтенант Шмулій Владислав;

начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного лейтенант Гриник Василь.

Росія приречена на поразку: дивіться блог "Грані правди"