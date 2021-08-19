У Львові встановили 2 системи відеофіксації порушень ПДР: адреси камер
19 серпня 2021 , 16:07Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
З 20 серпня у Львові почнуть працювати 2 системи автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Їх встановили у Сихівському та Франківському районі.
Такі прилади автоматично фіксують порушення ПДР. Також у Львові планують встановити камери й на інших дорогах.
До теми На Львівщині працює відеофіксація порушень ПДР: за кілька годин зафіксували понад 800 порушників
У Львові встановили 2 системи відеофіксації порушень ПДР
У Львові 20 серпня запрацюють 2 системи автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР. Вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. У Львові прилади контролю "КАСКАД" встановили:
- На вулиці Хуторівка біля будинку №8. Система встановлена у напрямку вулиці Стрийської. Обмеження швидкості становить 50 кілометрів за годину.
- На вулиці Володимира Великого біля будинку №18. Камера встановлена у напрямку Стрийської. Обмеження швидкості – 50 кілометрів за годину.
Найближчим часом у місті також планують запустити комплекси автофіксації й на інших ділянках доріг.Зауважте! На трасах Львівщини вже працюють 3 камери відеофіксації порушень ПДР – на дорозі М-06 Київ – Чоп у Солонці та Буську. Їх встановили наприкінці 2020 року.
Де ще встановлять комплекси відеофіксації порушень ПДР
- М-06 Київ – Чоп (10 комплексів): по 1 камері у Бродах, Суходолах, Дідилові, Запитові, Нагірному та на кільцевій дорозі Львова поблизу транспортної розв'язки у Солонці та по 2 – в Гамаліївці та Чишках;
- М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська: 1 камера у селі Великий Дорошів;
- М-10 Львів – Краковець: 3 камери у Підрясному, Івано-Франкове та Наконечне Перше;
- Західний обхід міста Львова – по 1 камері в Рудному та Зимній Воді;
- М-11 Львів – Шегині – 1 камера в Бартатові;
- Н-17 Львів – Радехів – Луцьк – 2 камери в межах населених пунктів Вислобоки та Ременів.