У Львові встановили 2 системи відеофіксації порушень ПДР: адреси камер

З 20 серпня у Львові почнуть працювати 2 системи автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Їх встановили у Сихівському та Франківському районі.

Такі прилади автоматично фіксують порушення ПДР. Також у Львові планують встановити камери й на інших дорогах.

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У Львові встановили 2 системи відеофіксації порушень ПДР

У Львові 20 серпня запрацюють 2 системи автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР. Вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. У Львові прилади контролю "КАСКАД" встановили:

На вулиці Хуторівка біля будинку №8. Система встановлена у напрямку вулиці Стрийської. Обмеження швидкості становить 50 кілометрів за годину.

На вулиці Володимира Великого біля будинку №18. Камера встановлена у напрямку Стрийської. Обмеження швидкості – 50 кілометрів за годину.

Найближчим часом у місті також планують запустити комплекси автофіксації й на інших ділянках доріг.

Де ще встановлять комплекси відеофіксації порушень ПДР

М-06 Київ – Чоп (10 комплексів): по 1 камері у Бродах, Суходолах, Дідилові, Запитові, Нагірному та на кільцевій дорозі Львова поблизу транспортної розв'язки у Солонці та по 2 – в Гамаліївці та Чишках;

(10 комплексів): по 1 камері у Бродах, Суходолах, Дідилові, Запитові, Нагірному та на кільцевій дорозі Львова поблизу транспортної розв'язки у Солонці та по 2 – в Гамаліївці та Чишках; М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська : 1 камера у селі Великий Дорошів;

: 1 камера у селі Великий Дорошів; М-10 Львів – Краковець: 3 камери у Підрясному, Івано-Франкове та Наконечне Перше;

3 камери у Підрясному, Івано-Франкове та Наконечне Перше; Західний обхід міста Львова – по 1 камері в Рудному та Зимній Воді;

– по 1 камері в Рудному та Зимній Воді; М-11 Львів – Шегині – 1 камера в Бартатові;

– 1 камера в Бартатові; Н-17 Львів – Радехів – Луцьк – 2 камери в межах населених пунктів Вислобоки та Ременів.