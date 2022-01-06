У Львові встановили головного Дідуха міста: цікаві фото та відео

Різдво у Львові вже багато років поспіль розпочинається з винесення головного Дідуха міста. Традиційний символ свята 6 січня урочисто встановили на площі Яворського.

Урочистий захід відвідав міський голова Андрій Садовий разом із дружиною Катериною Кіт-Садовою. Дідух пронесли від площі Ринок у супроводі коляди від гурту KURBASY та муніципального хору "Гомін".

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У Львові встановили головного Дідуха

До винесення Дідуха окрім мера долучилися діти, військові, медики, депутати та безліч містян. Головний символ Різдва встановили на площі Яворницького.

Різдвяні історії – не лише про народження Ісуса Христа, але й про царя Ірода, який винищив тисячі людей, щоб мати владу. В житті є ситуації, коли ти стикаєшся зі злом, бідою, але тільки велика віра в Бога, у власні сили, в спільність сім'ї, громади дає поштовх йти вперед і перемагати,

– зазначив Садовий.

Міський голова розповів, що українці мають традицію встановлювати дідуха, адже, за повір'ями, він відганяє біду.

"Тому сьогодні я хочу побажати всім нам багато любові й радості, які є в серцях кожного з нас, але треба їх просто побачити та відкрити. Цю любов потрібно роздавати навколишнім", – додав мер.

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Садовий також попросив львів'ян під час вечері помолитися за українських воїнів, які зараз нас захищають.

"Бажаю всім веселих свят, любові й щоб все в нас було добре. Христос Рождається", – підсумував міський голова.

Також до встановлення львівського Дідуха долучилися настоятель храму Стрітення Господнього УГКЦ отець Михайло Білецький та мер Коломиї Богдан Станіславський.

"Сьогодні ми є біля цього величезного обжинкового снопа, який називають дідухом. Здавна у такий різдвяний час в оселю його заносив найстарший голова родини, переважно дід. З тих часів дідух є запорукою родинного передання традицій", – зазначив священник.

Білецький додав, що також дідух є символом достатку та надії на прихильність Бога. Тож священник попросив усіх присутніх помолитися та попросити Господа про допомогу. Опісля відбувся виступ гурту KURBASY, Львівського муніципального хору "Гомін" та вихованців дитячого колективу "Намисто".

Дивіться фото з відкриття головного Дідуха Львова / Фото Романа Балука