Торжественное мероприятие посетил городской голова Андрей Садовый вместе с женой Екатериной Кит–Садовой. Дидуха пронесли от площади Рынок в сопровождении коляды от группы KURBASY и муниципального хора "Гомін".

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Во Львове установили главного Дидуха

К вынесению Дидуха кроме мэра присоединились дети, военные, медики, депутаты и множество горожан. Главный символ Рождества установили на площади Яворницкого.

Рождественские истории – не только о рождении Иисуса Христа, но и о царе Ироде, который истребил тысячи людей, чтобы иметь власть. В жизни есть ситуации, когда ты сталкиваешься со злом, бедой, но только великая вера в Бога, в свои силы, в общность семьи, общины дает толчок идти вперед и побеждать,

– отметил Садовый.

Городской голова рассказал, что у украинцев есть традиция устанавливать дидуха, ведь, по поверьям он отгоняет беду.

"Поэтому сегодня я хочу пожелать всем нам много любви и радости, которые есть в сердцах каждого из нас, но надо их просто увидеть и открыть. Эту любовь нужно раздавать окружающим", – добавил мэр.

Во Львове установили главного Дидуха: видео

Садовый также попросил львовян во время ужина помолиться за украинских бойцов, которые сейчас нас защищают.

"Желаю всем веселых праздников, любви и чтобы все у нас было хорошо. Христос Рождается", – подытожил городской голова.

Также к установлению Львовского Дидуха присоединились настоятель храма Сретения Господня УГКЦ отец Михаил Белецкий и мэр Коломыи Богдан Станиславский.

"Сегодня мы находимся возле этого огромного обжиночного снопа, который называют дидухом. Издавна в такое рождественское время в дом его заносил старший глава семьи, преимущественно дед. С тех времен дидух является залогом семейной передачи традиций", – отметил священник.

Билецкий добавил, что также дидух является символом достатка и надежды на благосклонность Бога. Поэтому священник попросил всех присутствующих помолиться и попросить Господа о помощи. После состоялось выступление группы KURBASY, Львовского муниципального хора "Гомін" и воспитанников детского коллектива "Намисто".

Смотрите фото с открытия главного Дидуха Львова / Фото Романа Балука