Там мовилося про зміни у всіх сфери життя, які вже можна відчути на собі. Також мер розповів, чого містянам варто очікувати у 2022 році.

Про плани Понад 14 мільярдів гривень: у Львові затвердили бюджет на 2022 рік

Чого добилося місто за рік

Львів став лідером трансплантології в Україні.

Польська компанія почала будівництво сміттєпереробного заводу.

Запустили першу чергу станції компостування й переробили 8 тонн органіки.

Зробили 70% робіт із рекультивації сміттєвого полігону.

Висадили фруктовий сад спільно з родинами Героїв Небесної Сотні в пам'ять про Героїв.

Провели генеральну реконструкцію вулиці Степана Бандери.

Збудували великий дитсадок на Під Голоском і відкрили садочок на Медової Печери.

Підбірці, Гряда і Малехів повністю стали частинкою місто Львова, де є свої ЦНАПи.

Львів повністю відмовився від хлорування води та перейшов до безпечнішого очищення.

Закупили 10 нових п'ятисекційних великих трамваїв і 100 нових автобусів.

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Чого слід очікувати Львів'янам

У наступні роки всі парки, сквери, озера будуть мати новий і комфортний вигляд.

У ЛМР планують закупівлю 250 нових електробусів.

Зараз у дитсадочках Львова є понад 250 вільних місць, але не у всіх районах. Тому будуть відкривати нові заклади.

У 2022 почнеться десятиріччя, яке присвятять вивченню постаті Шептицького в історії Львова.

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