Там мовилося про зміни у всіх сфери життя, які вже можна відчути на собі. Також мер розповів, чого містянам варто очікувати у 2022 році.

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Чого добилося місто за рік

  • Львів став лідером трансплантології в Україні.
  • Польська компанія почала будівництво сміттєпереробного заводу.
  • Запустили першу чергу станції компостування й переробили 8 тонн органіки.
  • Зробили 70% робіт із рекультивації сміттєвого полігону.
  • Висадили фруктовий сад спільно з родинами Героїв Небесної Сотні в пам'ять про Героїв.
  • Провели генеральну реконструкцію вулиці Степана Бандери.
  • Збудували великий дитсадок на Під Голоском і відкрили садочок на Медової Печери.
  • Підбірці, Гряда і Малехів повністю стали частинкою місто Львова, де є свої ЦНАПи.
  • Львів повністю відмовився від хлорування води та перейшов до безпечнішого очищення.
  • Закупили 10 нових п'ятисекційних великих трамваїв і 100 нових автобусів.

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Чого слід очікувати Львів'янам

  • У наступні роки всі парки, сквери, озера будуть мати новий і комфортний вигляд.
  • У ЛМР планують закупівлю 250 нових електробусів.
  • Зараз у дитсадочках Львова є понад 250 вільних місць, але не у всіх районах. Тому будуть відкривати нові заклади.
  • У 2022 почнеться десятиріччя, яке присвятять вивченню постаті Шептицького в історії Львова.

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