Там говорилось об изменениях во всех сферах жизни, которые уже можно ощутить на себе. Также мэр рассказал, чего горожанам стоит ожидать в 2022 году.

О планах Более 14 миллиардов гривен: во Львове утвердили бюджет на 2022 год

Чего добился город за год

Львов стал лидером трансплантологии в Украине.

Польская компания начала строительство мусороперерабатывающего завода.

Запустили первую очередь станции компостирования и переработали 8 тонн органики.

Сделали 70% работ по рекультивации мусорного полигона.

Высадили фруктовый сад совместно с семьями Героев Небесной Сотни в память о героях.

Провели генеральную реконструкцию улицы Степана Бандеры.

Построили большой детсад на Под Голоском и открыли садик на Медовой Пещеры.

Подборці, Гряда и Малехов полностью стали частичкой города Львова, где есть свои ЦПАУ.

Львов полностью отказался от хлорирования воды и перешел к более безопасной очистке.

Закупили 10 новых пятисекционных больших трамваев и 100 новых автобусов.

Заметьте Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов, – Садовый

Чего следует ожидать львовянам

В последующие годы все парки, скверы, озера будут иметь новый и комфортный вид.

В ЛГС планируют закупку 250 новых электробусов.

Сейчас в детсадах Львова есть более 250 свободных мест, но не во всех районах. Поэтому будут открывать новые заведения.

В 2022 начнется десятилетие, которое посвятят изучению фигуры Шептицкого в истории Львова.

Громкое событие Львовские депутаты рассмотрели петицию о демонтаже скульптуры Моцарта: что они решили

Итоги года от Андрея Садового: смотрите видео

Сайт 24 канала поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете-мы вместе меняем страну к лучшему.