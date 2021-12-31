Там говорилось об изменениях во всех сферах жизни, которые уже можно ощутить на себе. Также мэр рассказал, чего горожанам стоит ожидать в 2022 году.
О планах Более 14 миллиардов гривен: во Львове утвердили бюджет на 2022 год
Чего добился город за год
- Львов стал лидером трансплантологии в Украине.
- Польская компания начала строительство мусороперерабатывающего завода.
- Запустили первую очередь станции компостирования и переработали 8 тонн органики.
- Сделали 70% работ по рекультивации мусорного полигона.
- Высадили фруктовый сад совместно с семьями Героев Небесной Сотни в память о героях.
- Провели генеральную реконструкцию улицы Степана Бандеры.
- Построили большой детсад на Под Голоском и открыли садик на Медовой Пещеры.
- Подборці, Гряда и Малехов полностью стали частичкой города Львова, где есть свои ЦПАУ.
- Львов полностью отказался от хлорирования воды и перешел к более безопасной очистке.
- Закупили 10 новых пятисекционных больших трамваев и 100 новых автобусов.
Заметьте Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов, – Садовый
Чего следует ожидать львовянам
- В последующие годы все парки, скверы, озера будут иметь новый и комфортный вид.
- В ЛГС планируют закупку 250 новых электробусов.
- Сейчас в детсадах Львова есть более 250 свободных мест, но не во всех районах. Поэтому будут открывать новые заведения.
- В 2022 начнется десятилетие, которое посвятят изучению фигуры Шептицкого в истории Львова.
Громкое событие Львовские депутаты рассмотрели петицию о демонтаже скульптуры Моцарта: что они решили
Итоги года от Андрея Садового: смотрите видео