У Львові зачитали імена усіх загиблих Героїв російсько-української війни

З нагоди Дня захисників та захисниць України студенти Української академії лідерства 14 жовтня провели онлайн-акцію пам'яті "Герої серед нас". Вони у символічних місцях зачитали імена усіх військових, полеглих у російсько-українській війні.

До акції долучилися студенти усіх 5 осередків Академії. За подією можна було стежити на інстаграм-сторінці УАЛ.

Цікаво У Львові вшанували полеглих захисників та захисниць України

Студенти зачитали імена усіх полеглих Героїв

Студенти УАЛ провели онлайн-акцію пам'яті "Герої серед нас" з нагоди Дня захисників та захисниць України. Частина заходу пройшла й у Львові – місцевий осередок академії вшанував полеглих біля пам'ятника "Борцям за Волю України", що на вулиці Вітовського.

Одна зі студенток Дарина Роік розповіла, що для неї День захисників та захисниць України – про ідентичність, багаторічну боротьбу, стійкість, незламність та неймовірну жагу до свободи.

Він про того хлопця, що зараз на Сході України боронить наше життя та майбутнє. Він про батька, якого чекає вдома сім'я. Він про дівчину, яка ціною власного життя намагається врятувати життя пораненого бійця,

– зауважила дівчина.

Вона додала, що цей день також є про безмежну відповідальність з боку людей, які зараз живуть у мирних містах. Адже вони повинні зберегти ту цінність, яку зараз відвойовують українські військові.

За 8 років російсько-української війни загинули 4508 українських захисників. Усі їхні імена зачитали студенти УАЛ.

Дивіться фото заходу у Львові / Фото Української академії лідерства