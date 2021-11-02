У Львові замінували 2 ТРЦ та ринок: правоохоронці шукають вибухівку

У Львові 2 листопада повідомили про замінування торгових центрів King Cross Leopolis, "ІнтерСіті" та ринку "Південний". Наразі там працюють правоохоронці та вибухотехніки.

Поліцейські евакуювали відвідувачів та працівників ТРЦ та ринку. Наразі вони шукають там вибухівку.

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Замінували King Cross Leopolis, "ІнтерСіті" та ринок "Південний"

Правоохоронці 2 листопада отримали повідомлення про замінування торгово-розважальних центрів King Cross Leopolis, "ІнтерСіті" та ринку "Південний". На місце події негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки, патрульні, кінологи та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини.

У мережі з'явилось фото головного входу у King Cross Leopolis, що у Сокільниках. На світлині видно, що перед ТРЦ стоять багато людей. Цілком ймовірно, їх евакуювали з приміщення правоохоронці.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію про замінування. Вони обстежують ТРЦ та прилеглі території.

В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування . Відповідна стаття кримінального кодексу передбачає покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.



З ТРЦ King Cross Leopolis евакуювали людей / Фото "Типовий Львів"