У Львові замінували одразу 7 торгових центрів: відео з місця події

10 листопада 2021 , 17:50
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Джерело:

поліція Львівщини

Анонім 10 листопада повідомив про замінування одразу 7 торгових центрів у Львові. Наразі правоохоронці намагаються знайти там вибухівку.

Повідомлення надійшло приблизно о 15:30. Наразі поліція встановлює особу аноніма.

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У Львові повідомили про замінування 7 торгових центрів

Приблизно о 15:30 правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування 7 закладів у Львові:

  • ТРЦ King Cross Leopolis;
  • ТРЦ Victoria Gardens;
  • ТРЦ Forum Lviv;
  • ТК "Спартак";
  • ТЦ "Скриня";
  • ТЦ "Вернісаж";
  • ТЦ "Роксолана".

Наразі місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці обстежують приміщення торгових центрів та прилеглі території. Також вони евакуйовують відвідувачів та персонал. 

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Дивіться відео, як у Victoria Gardens шукають вибухівку:

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Автор: Ольга Котів