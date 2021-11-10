У Львові замінували одразу 7 торгових центрів: відео з місця події
Джерело:поліція Львівщини
Анонім 10 листопада повідомив про замінування одразу 7 торгових центрів у Львові. Наразі правоохоронці намагаються знайти там вибухівку.
Повідомлення надійшло приблизно о 15:30. Наразі поліція встановлює особу аноніма.
До теми У Львові замінували 3 торгові центри: евакуювали 1,5 тисячі людей
У Львові повідомили про замінування 7 торгових центрів
Приблизно о 15:30 правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування 7 закладів у Львові:
- ТРЦ King Cross Leopolis;
- ТРЦ Victoria Gardens;
- ТРЦ Forum Lviv;
- ТК "Спартак";
- ТЦ "Скриня";
- ТЦ "Вернісаж";
- ТЦ "Роксолана".
Наразі місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.
Правоохоронці обстежують приміщення торгових центрів та прилеглі території. Також вони евакуйовують відвідувачів та персонал.Зауважте! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.
Дивіться відео, як у Victoria Gardens шукають вибухівку:
Forum Lviv теж замінували: відео
Евакуація відвідувачів у ТЦ "Спартак": відео