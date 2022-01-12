У Львові запускають е-квиток: як отримати транспортну картку

У Львові з 13 січня у тестовому режимі запрацює е-квиток у громадському транспорті. Для того, щоб зберегти право безоплатного проїзду через місяць, пільговикам потрібно виготовити транспортні картки.

Усі львів'яни, які раніше подали документи та ще очікують на свої пільгові картки, зможуть отримати їх до кінця січня. Їх видаватимуть по 5 тисяч штук щодня.

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Забирати картки слід після отримання повідомлення

У "Львівавтодорі" наголосили, що забирати замовлені транспортні картки потрібно виключно після отримання відповідного повідомлення. У пункт видачі слід приходити у вказаний день і час.

За словами керівника ЛКП "Львівавтодор" Миколи Власюка, трапляються випадки, коли люди проходять не в призначений день, тож біля пунктів видачі утворюються черги.

До прикладу, 5 січня за своїми картками прийшли тільки 35% від тих, кому були розіслані відповідні смс-повідомлення, 6 січня – 50%, а вчора та сьогодні прийшли ті, кому призначено, а також ті, хто не прийшов 5 та 6 січня,

– додав посадовець.

Власюк наголосив, що картки видають усім, хто прийшов. Пункти працюють "до останнього клієнта", адже працівники розуміють, що пільговики – літні люди, які можуть мати проблеми зі здоров'ям.

"Але все ж просимо надалі приходити у чітко визначений час і у вказані пункти видачі. Адже картки друкуємо, сортуємо і розвозимо по цих 17 пунктах", – зазначив посадовець.

Також він наголосив, що найефективнішим способом інформування щодо видачі транспортної картки є саме смс-повідомлення.

"Якщо вам прийшла смс-ка прийти на певну годину в конкретний центр – просто зробіть це", - акцентував Власюк.

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Адреси пунктів видачі транспортних карток

Львів , ЦНАП на вулиці Костя Левицького, 67;

, ЦНАП на вулиці Костя Левицького, 67; Львів , Франківська РА на вулиці Генерала Чупринки, 85 (кабінет №111);

, Франківська РА на вулиці Генерала Чупринки, 85 (кабінет №111); Львів , ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72А;

, ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72А; Львів , Шевченківська РА (ЛКП "Рясне") на вулиці Шевченка, 350а;

, Шевченківська РА (ЛКП "Рясне") на вулиці Шевченка, 350а; Львів , Галицька РА (ЛКП "Княже місто") на вулиці Тихій, 5;

, Галицька РА (ЛКП "Княже місто") на вулиці Тихій, 5; Львів , Залізнична РА на вулиці Виговського, 34 (кабінет №9);

, Залізнична РА на вулиці Виговського, 34 (кабінет №9); Львів , Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10;

, Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10; Львів , Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вулиці Пекарській,41;

, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вулиці Пекарській,41; Львів , ЛКП "Сигнівка"на вулиці Дозвільній, 1;

, ЛКП "Сигнівка"на вулиці Дозвільній, 1; Львів , ЛКП "За замком" на вулиці Польовій, 29а;

, ЛКП "За замком" на вулиці Польовій, 29а; Львів , Управляюча компанія "Господар" на вулиці Пасічній, 49Б;

, Управляюча компанія "Господар" на вулиці Пасічній, 49Б; Львів , ЛКП "Житловик С" на проспекті Червоної Калини, 38;

, ЛКП "Житловик С" на проспекті Червоної Калини, 38; Винники , ЦНАП на вулиці Галицькій, 12;

, ЦНАП на вулиці Галицькій, 12; Рудне , ЦНАП на вулиці Грушевського, 55;

, ЦНАП на вулиці Грушевського, 55; Брюховичі , ЦНАП на вулиці Івасюка, 2-А;

, ЦНАП на вулиці Івасюка, 2-А; Дубляни , ЦНАП на вулиці Шевченка, 4;

, ЦНАП на вулиці Шевченка, 4; Рясне-Руське, ЦНАП на площі Незалежності, 1.

З 13 січня у Львові стартує перший етап впровадження е-квитка. Автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті працюватиме у тестовому режимі. Водночас пільгові поїздки на основі звичайних посвідчень можна буде здійснювати до кінця лютого. Пасажири продовжуватимуть платити за проїзд готівкою. Вартість квитка незмінна – 10 гривень.