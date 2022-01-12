Все львовяне, которые ранее подали документы и еще ожидают своих льготных карт, смогут получить их до конца января. Их будут выдавать по 5 тысяч штук в день.
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Забирать карты нужно после получения сообщения
Во "Львовавтодоре" отметили, что забирать заказанные транспортные карточки нужно только после получения соответствующего сообщения. В пункт выдачи следует приходить в указанные день и время.
По словам руководителя ЛКП "Львовавтодор" Николая Власюка, бывают случаи, когда люди проходят не в назначенный день, так что возле пунктов выдачи образуются очереди.
Например, 5 января за своими карточками пришли только 35% от тех, кому были разосланы соответствующие смс-сообщения, 6 января – 50%, а вчера и сегодня пришли те, кому назначена, а также и те, кто не пришел 5 и 6 января,
– добавил чиновник.
Власюк подчеркнул, что карточки выдают всем пришедшим. Пункты работают "до последнего клиента", ведь работники понимают, что льготники – пожилые люди, у которых могут быть проблемы со здоровьем.
"Но все же просим в дальнейшем приходить в четко определенное время и в указанные пункты выдачи. Ведь карты печатаем, сортируем и развозим по этим 17 пунктам", – отметил чиновник.
Также он подчеркнул, что наиболее эффективным способом информирования о выдаче транспортной карты является именно смс-сообщение.
"Если вам пришла смс-ка прийти на время в конкретный центр – просто сделайте это", – акцентировал Власюк.
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Адреса пунктов выдачи транспортных карт
- Львов, ЦНАП на улице Костя Левицкого, 67;
- Львов, Франковская РА на улице Генерала Чупринки, 85 (кабинет №111);
- Львов, ЦНАП на проспекте Червоной Калины, 72А;
- Львов, Шевченковская РА (ЛКП "Рясне") на улице Шевченко, 350а;
- Львов, Галицкая РА (ЛКП "Княже місто") на улице Тихой, 5;
- Львов, Зализнычная РА на улице Выговского, 34 (кабинет №9);
- Львов, Центр обслуживания пассажиров на улице Горбачевского, 10;
- Львов, Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий на улице Пекарской, 41;
- Львов, ЛКП "Сигнівка" на улице Дозвильной, 1;
- Львов, ЛКП "За замком" на улице Полевой, 29а;
- Львов, Управляющая компания "Господар" на улице Пасечной, 49Б;
- Львов, ЛКП "Житловик С" на проспекте Червоной Калины, 38;
- Винники, ЦНАП на улице Галицкой, 12;
- Рудное, ЦНАП на улице Грушевского, 55;
- Брюховичи, ЦНАП на улице Ивасюка, 2А;
- Дубляны, ЦНАП на улице Шевченко, 4;
- Рясное-Русское, ЦНАП на площади Независимости, 1.