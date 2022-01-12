Усі львів'яни, які раніше подали документи та ще очікують на свої пільгові картки, зможуть отримати їх до кінця січня. Їх видаватимуть по 5 тисяч штук щодня.

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Забирати картки слід після отримання повідомлення

У "Львівавтодорі" наголосили, що забирати замовлені транспортні картки потрібно виключно після отримання відповідного повідомлення. У пункт видачі слід приходити у вказаний день і час.

За словами керівника ЛКП "Львівавтодор" Миколи Власюка, трапляються випадки, коли люди проходять не в призначений день, тож біля пунктів видачі утворюються черги.

До прикладу, 5 січня за своїми картками прийшли тільки 35% від тих, кому були розіслані відповідні смс-повідомлення, 6 січня – 50%, а вчора та сьогодні прийшли ті, кому призначено, а також ті, хто не прийшов 5 та 6 січня,

– додав посадовець.

Власюк наголосив, що картки видають усім, хто прийшов. Пункти працюють "до останнього клієнта", адже працівники розуміють, що пільговики – літні люди, які можуть мати проблеми зі здоров'ям.

"Але все ж просимо надалі приходити у чітко визначений час і у вказані пункти видачі. Адже картки друкуємо, сортуємо і розвозимо по цих 17 пунктах", – зазначив посадовець.

Також він наголосив, що найефективнішим способом інформування щодо видачі транспортної картки є саме смс-повідомлення.

"Якщо вам прийшла смс-ка прийти на певну годину в конкретний центр – просто зробіть це", - акцентував Власюк.

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Адреси пунктів видачі транспортних карток

Львів , ЦНАП на вулиці Костя Левицького, 67;

, ЦНАП на вулиці Костя Левицького, 67; Львів , Франківська РА на вулиці Генерала Чупринки, 85 (кабінет №111);

, Франківська РА на вулиці Генерала Чупринки, 85 (кабінет №111); Львів , ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72А;

, ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72А; Львів , Шевченківська РА (ЛКП "Рясне") на вулиці Шевченка, 350а;

, Шевченківська РА (ЛКП "Рясне") на вулиці Шевченка, 350а; Львів , Галицька РА (ЛКП "Княже місто") на вулиці Тихій, 5;

, Галицька РА (ЛКП "Княже місто") на вулиці Тихій, 5; Львів , Залізнична РА на вулиці Виговського, 34 (кабінет №9);

, Залізнична РА на вулиці Виговського, 34 (кабінет №9); Львів , Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10;

, Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10; Львів , Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вулиці Пекарській,41;

, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вулиці Пекарській,41; Львів , ЛКП "Сигнівка"на вулиці Дозвільній, 1;

, ЛКП "Сигнівка"на вулиці Дозвільній, 1; Львів , ЛКП "За замком" на вулиці Польовій, 29а;

, ЛКП "За замком" на вулиці Польовій, 29а; Львів , Управляюча компанія "Господар" на вулиці Пасічній, 49Б;

, Управляюча компанія "Господар" на вулиці Пасічній, 49Б; Львів , ЛКП "Житловик С" на проспекті Червоної Калини, 38;

, ЛКП "Житловик С" на проспекті Червоної Калини, 38; Винники , ЦНАП на вулиці Галицькій, 12;

, ЦНАП на вулиці Галицькій, 12; Рудне , ЦНАП на вулиці Грушевського, 55;

, ЦНАП на вулиці Грушевського, 55; Брюховичі , ЦНАП на вулиці Івасюка, 2-А;

, ЦНАП на вулиці Івасюка, 2-А; Дубляни , ЦНАП на вулиці Шевченка, 4;

, ЦНАП на вулиці Шевченка, 4; Рясне-Руське, ЦНАП на площі Незалежності, 1.

Зауважте! З 13 січня у Львові стартує перший етап впровадження е-квитка. Автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті працюватиме у тестовому режимі. Водночас пільгові поїздки на основі звичайних посвідчень можна буде здійснювати до кінця лютого. Пасажири продовжуватимуть платити за проїзд готівкою. Вартість квитка незмінна – 10 гривень.