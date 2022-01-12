Усі львів'яни, які раніше подали документи та ще очікують на свої пільгові картки, зможуть отримати їх до кінця січня. Їх видаватимуть по 5 тисяч штук щодня.
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Забирати картки слід після отримання повідомлення
У "Львівавтодорі" наголосили, що забирати замовлені транспортні картки потрібно виключно після отримання відповідного повідомлення. У пункт видачі слід приходити у вказаний день і час.
За словами керівника ЛКП "Львівавтодор" Миколи Власюка, трапляються випадки, коли люди проходять не в призначений день, тож біля пунктів видачі утворюються черги.
До прикладу, 5 січня за своїми картками прийшли тільки 35% від тих, кому були розіслані відповідні смс-повідомлення, 6 січня – 50%, а вчора та сьогодні прийшли ті, кому призначено, а також ті, хто не прийшов 5 та 6 січня,
– додав посадовець.
Власюк наголосив, що картки видають усім, хто прийшов. Пункти працюють "до останнього клієнта", адже працівники розуміють, що пільговики – літні люди, які можуть мати проблеми зі здоров'ям.
"Але все ж просимо надалі приходити у чітко визначений час і у вказані пункти видачі. Адже картки друкуємо, сортуємо і розвозимо по цих 17 пунктах", – зазначив посадовець.
Також він наголосив, що найефективнішим способом інформування щодо видачі транспортної картки є саме смс-повідомлення.
"Якщо вам прийшла смс-ка прийти на певну годину в конкретний центр – просто зробіть це", - акцентував Власюк.
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Адреси пунктів видачі транспортних карток
- Львів, ЦНАП на вулиці Костя Левицького, 67;
- Львів, Франківська РА на вулиці Генерала Чупринки, 85 (кабінет №111);
- Львів, ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72А;
- Львів, Шевченківська РА (ЛКП "Рясне") на вулиці Шевченка, 350а;
- Львів, Галицька РА (ЛКП "Княже місто") на вулиці Тихій, 5;
- Львів, Залізнична РА на вулиці Виговського, 34 (кабінет №9);
- Львів, Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10;
- Львів, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вулиці Пекарській,41;
- Львів, ЛКП "Сигнівка"на вулиці Дозвільній, 1;
- Львів, ЛКП "За замком" на вулиці Польовій, 29а;
- Львів, Управляюча компанія "Господар" на вулиці Пасічній, 49Б;
- Львів, ЛКП "Житловик С" на проспекті Червоної Калини, 38;
- Винники, ЦНАП на вулиці Галицькій, 12;
- Рудне, ЦНАП на вулиці Грушевського, 55;
- Брюховичі, ЦНАП на вулиці Івасюка, 2-А;
- Дубляни, ЦНАП на вулиці Шевченка, 4;
- Рясне-Руське, ЦНАП на площі Незалежності, 1.