"ЛеоКарт" – это пластиковая карта, которой можно будет рассчитываться в общественном транспорте Львовской ГТО. Ее будут продавать в киосках, Центре обслуживания пассажиров, в аэропорту и на вокзалах.

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Как льготникам получить карточку "ЛеоКарт"

Льготники, которые зарегистрированы в других территориальных общинах, однако фактически проживают или официально трудоустроены во Львовской ГТО, также могут получить льготную "ЛеоКарт". Для этого нужно подать следующие документы:

заявление на получение транспортной карты и согласие на обработку персональных данных;

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

документ, подтверждающий статус льготника (удостоверение льготника);

РНУКПН – номер налогоплательщика (ранее – ИНН);

цветное фото 3х4 (сделано не позднее, чем за 6 месяцев до момента подачи);

документ, подтверждающий факт проживания в Львовской ГТО, договор аренды жилья, договор купли-продажи жилья или документ о подтверждении факта проживания на территории Львовской ГТО.

Всего во Львове есть 26 пунктов приема документов на изготовление транспортной карты "ЛеоКарт". Кроме этого, их можно подать онлайн через "Личный кабинет жителя" на сайте ЛГС. Для получения дополнительной информации следует позвонить на горячую линию по номеру 0 808 303 007.

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