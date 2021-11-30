"ЛеоКарт" – це пластикова картка, якою можна буде розраховуватися у громадському транспорті Львівської МТГ. Її продаватимуть у кіосках, Центрі обслуговування пасажирів, в аеропорті та на вокзалах.

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Як пільговикам отримати картку "ЛеоКарт"

Пільговики, які зареєстровані в інших територіальних громадах, однак фактично проживають чи офіційно працевлаштовані у Львівській МТГ, також можуть отримати пільгову "ЛеоКарт". Для цього потрібно подати наступні документи:

заява на отримання транспортної картки та згода на обробку персональних даних;

паспорт громадянина України або ID-картка;

документ, що підтверджує статус пільговика (посвідчення пільговика);

РНОКПП – номер платника податків (раніше – ІПН);

кольорове фото 3х4 (зроблене не пізніше, ніж за 6 місяців до моменту подачі);

документ, що підтверджує факт проживання у Львівській МТГ, договір оренди житла, договір купівлі-продажу житла або документ про підтвердження факту проживання на території Львівської МТГ.

Загалом у Львові є 26 пунктів прийому документів на виготовлення транспортної карти "ЛеоКарт". Окрім цього, їх можна подати онлайн через "Особистий кабінет мешканця" на сайті ЛМР. Для отримання додаткової інформації слід зателефонувати на гарячу лінію за номером 0 808 303 007.

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