У Львові затримали 22-річного "мінувальника" потяга Дніпро – Івано-Франківськ

Львівські правоохоронці 8 січня затримали 22-річного жителя Рівненщини. Він повідомив про замінування потяга Дніпро – Івано-Франківськ.

Повідомлення про замінування виявилось неправдивим. Порушнику загрожує в'язниця.

До теми "Терорист" з Росії "замінував" річпорт у Дніпрі і вимагав викуп у рублях

У Львові затримали "мінувальника" потяга

Правоохоронцям 8 січня о 20:00 надійшло анонімне повідомлення про замінування. Вибухівку буцімто заклали у потязі сполученням Дніпро – Івано-Франківськ.

Спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції обстежили рухомий склад на території Кіровоградської області. На щастя, жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не знайшли.

Оперативники кримінальної поліції встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надав 22-річний житель Рівненщини. Його затримали у Львові.



22-річний хлопець повідомив про замінування потяга / Фото поліції Львівщини

Зауважте У столиці замінували всі торговельні центри: інформацію перевіряють

Хлопцеві загрожує ув'язнення

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності". Хлопцеві загрожує від 2 до 6 років за ґратами.

Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.