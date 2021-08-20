У Львові збільшать кількість центрів вакцинації на вихідні: де зробити щеплення 21 – 24 серпня

Львів'ян закликають щепитись проти коронавірусу. Для їхньої зручності в місті у вихідні, 21 – 24 серпня, діятимуть більше центрів вакцинації.

Ті, хто вакцинується на вихідних, зможуть отримати 30% знижки на концерт "SuperDisco 90-х. Фестиваль Незалежності. 30 років у Львові". Він відбудеться 24 серпня на стадіоні Arena Lviv.

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У Львові збільшать кількість пунктів вакцинації на вихідні

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що в місті вже провели понад 215 тисяч щеплень: понад 130 тисяч людей отримали першу дозу, а 79 тисяч – другу.

Ми визначили чітко, що на ці святкові дні у Львові буде збільшено кількість пунктів і центрів масової вакцинації. Ми аналізували, де буде зручніше,

– зазначив посадовець.

Бригади концентруватимуть у тих пунктах, куди буде найзручніше добратися, зважаючи на заходи до Дня Незалежності. У суботу працюватимуть 9 пунктів масової вакцинації. Зокрема, вперше до цього долучиться "Епіцентр" на вулиці Хмельницького. Там робитимуть щеплення і в суботу, і в неділю.

"Загалом в неділю в нас буде працювати 6 центрів масової вакцинації. Зважаючи на заходи, "Арена Львів" у неділю не зможе працювати, і так само ринок "Шувар", зважаючи на потік людей, не буде працювати в неділю", – додав Москаленко.

Записатись на вакцинацію можна у системі Helsi в розділі "Запис на вакцинацію" або у свого сімейного лікаря. Окрім того, зареєструватись можна телефоном, адже кожен пункт вакцинації має свій телефонний номер, з якими можна ознайомитись за посиланням.

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Графік роботи центрів вакцинації у Львові на 21 – 24 серпня

Субота, 21 серпня

З 10:00 до 18:00 – стадіон Арена Львів, вулиця Стрийська, 199. Тут вакцинуватимуть препаратом Moderna виключно для 2-ї дози.

З 10:00 до 15:00 – ТРЦ Forum Lviv, вулиця Під Дубом, 7б.

З 10:00 до 15:00 – Lviv Dovzhenka Centre, проспект Червоної Калини, 81.

З 10:00 до 15:00 – IQmed, вулиця Липова Алея, 15.

З 10:00 до 15:00 – Ліцей "Львівський", вулиця Лисинецька, 3. Тут вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

З 10:00 до 15:00 – Нижній Шувар, вулиця Хуторівка, 4б.

З 10:00 до 15:00 – гіпермаркет "Епіцентр", вулиця Богдана Хмельницького, 188а.

З 10:00 до 15:00 – ТЦ Спартак, вулиця Гетьмана Мазепи, 1б. Тут вакцинуватимуть препаратом CoronaVac.

З 10:00 до 15:00 – ТРЦ Victoria Gardens, вулиця Кульпарківська, 226а.

Неділя, 22 серпня

З 10:00 до 15:00 – Forum Lviv, Під Дубом, 7б. Тут вакцинуватимуть препаратом Moderna виключно для 2-ї дози.

З 10:00 до 15:00 – Lviv Dovzhenka Centre, проспект Червоної Калини, 81.

З 10:00 до 15:00 – IQmed, вулиця Липова Алея, 15.

З 10:00 до 15:00 – гіпермаркет "Епіцентр", вулиця Богдана Хмельницького, 188а.Тут вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

З 10:00 до 15:00 – ТЦ Спартак, вулиця Гетьмана Мазепи, 1б. Тут вакцинуватимуть препаратом CoronaVac.

З 10:00 до 15:00 – ТРЦ Victoria Gardens, вулиця Кульпарківська, 226а.

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Понеділок, 23 серпня

З 10:00 до 15:00 – ТРЦ Forum Lviv, Під Дубом, 7б. Тут вакцинуватимуть препаратом Moderna виключно для 2-ї дози.

З 10:00 до 15:00 – Lviv Dovzhenka Centre, проспект Червоної Калини, 81.

З 10:00 до 15:00 – ТРЦ Victoria Gardens, вулиця Кульпарківська, 226а. Тут вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

Вівторок, 24 серпня