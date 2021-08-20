Те, кто вакцинируется на выходных, смогут получить 30% скидки на концерт "SuperDisco 90-х. Фестиваль Независимости. 30 лет во Львове". Он состоится 24 августа на стадионе Arena Lviv.

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Во Львове увеличат количество пунктов вакцинации на выходные

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что в городе уже провели более 215 тысяч прививок: более 130 тысяч человек получили первую дозу, а 79 тысяч – вторую.

Мы определили четко, что на эти праздничные дни во Львове будет увеличено количество пунктов и центров массовой вакцинации. Мы анализировали, где будет удобнее,

– отметил чиновник.

Бригады будут концентрировать в тех пунктах, куда будет удобнее добраться, несмотря на мероприятия ко Дню Независимости. В субботу будут работать 9 пунктов массовой вакцинации. В частности, впервые к этому присоединится "Эпицентр" на улице Хмельницкого. Там будут делать прививки и в субботу, и в воскресенье.

"В целом в воскресенье у нас будет работать 6 центров массовой вакцинации. Учитывая мероприятия, "Арена Львов" в воскресенье не сможет работать, и так же рынок "Шувар", несмотря на поток людей, не будет работать в воскресенье", – добавил Москаленко .

Записаться на вакцинацию можно в системе Helsi в разделе "Запись на вакцинацию" или у своего семейного врача. Кроме того, зарегистрироваться можно по телефону, ведь каждый пункт вакцинации имеет свой телефонный номер, с которым можно ознакомиться по ссылке.

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График работы центров вакцинации во Львове на 21 – 24 августа

Суббота, 21 августа

С 10:00 до 18:00 – стадион Арена Львов, улица Стрыйская, 199. Здесь будут вакцинировать препаратом Moderna исключительно для 2-й дозы.

С 10:00 до 15:00 – ТРЦ Forum Lviv, улица Под Дубом, 7б.

С 10:00 до 15:00 – Lviv Dovzhenka Centre, проспект Красной Калины, 81.

С 10:00 до 15:00 – IQmed, улица Липовая Аллея, 15.

С 10:00 до 15:00 – Лицей "Львовский", улица Лисинецкая, 3. Здесь будут вакцинировать препаратом Pfizer.

С 10:00 до 15:00 – Нижний Шувар, улица Хуторивка, 4б.

С 10:00 до 15:00 – гипермаркет "Эпицентр", улица Богдана Хмельницкого, 188а.

С 10:00 до 15:00 – ТЦ Спартак, улица Гетьмана Мазепы, 1б. Здесь будут вакцинировать препаратом CoronaVac.

С 10:00 до 15:00 – ТРЦ Victoria Gardens, улица Кульпарковская, 226а.

Воскресенье, 22 августа

С 10:00 до 15:00 – Forum Lviv, Под Дубом, 7б. Здесь будут вакцинировать препаратом Moderna исключительно для 2-й дозы.

С 10:00 до 15:00 – Lviv Dovzhenka Centre, проспект Красной Калины, 81.

С 10:00 до 15:00 – IQmed, улица Липовая Аллея, 15.

С 10:00 до 15:00 – гипермаркет "Эпицентр", улица Богдана Хмельницкого, 188а. Тут будут вакцинировать препаратом Pfizer.

С 10:00 до 15:00 – ТЦ Спартак, улица Гетьмана Мазепы, 1б. Здесь будут вакцинировать препаратом CoronaVac.

С 10:00 до 15:00 – ТРЦ Victoria Gardens, улица Кульпарковская, 226а.

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Понедельник, 23 августа

С 10:00 до 15:00 – ТРЦ Forum Lviv, Под Дубом, 7б. Здесь будут вакцинировать препаратом Moderna исключительно для 2-й дозы.

С 10:00 до 15:00 – Lviv Dovzhenka Centre, проспект Красной Калины, 81.

С 10:00 до 15:00 – ТРЦ Victoria Gardens, улица Кульпарковская, 226а. Здесь будут вакцинировать препаратом Pfizer.

Вторник, 24 августа

С 10:00 до 15:00 – ТРЦ Forum Lviv, Под Дубом, 7б. Здесь будут вакцинировать препаратом Moderna исключительно для 2-й дозы.

С 10:00 до 15:00 – ТРЦ Victoria Gardens, улица Кульпарковская, 226а. Здесь вакцинировать препаратом Pfizer.