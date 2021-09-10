У Львові зіштовхнулись легковик і скутер: двоє людей потрапили у лікарню

У Львові 9 вересня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись автівка Peugeot та скутер Pisccio. Внаслідок аварії травмувались 2 людини.

ДТП трапилась на вулиці Щирецькій. Винуватцю аварії загрожує обмеження волі.

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Постраждалих госпіталізували

Нищівна ДТП трапилась о 2:30 на вулиці Щирецькій.

Там зіштовхнулись скутер Pisccio, яким керував 24-річний львів'янин, та автівка Peugeot 301.

За кермом легковика перебував 46-річний львів'янин.

Внаслідок аварії травмувались скутерист та його 25-річний пасажир.

Медики відвезли постраждалих до лікарні.



Легковик влетів у скутер / Фото поліції Львівщини

Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

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Водій та пасажир скутера потрапили до лікарні / Фото поліції Львівщини