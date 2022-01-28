У Львові знесли частину ринку "Добробут": яка причина

На території ринку "Добробут" вирішили знести частину павільйонів. Вони вже тривалий час були без орендарів.

Адміністрація хоче відремонтувати загальний навіс. Однак, що буде замість знесених павільйонів, наразі невідомо.

Цікаво Траси різної довжини й крісельний витяг: за 4 кілометри від Львова з'явився гірськолижний курорт

Частину ринку "добробут" знесли

Голова комітету управління та лідерства Жіночої ділової палати України Соломія Ганущин опублікувала на своїй фейсбук-сторінці фото знесення частини павільйонів на ринку "Добробут". Він розташований у центрі Львова, на вулиці Старій.

Ще одна історія… Багато працівників тут збагатилися, багато хто втратив здоров'я (бо ж працювати на холоді – ще те випробування). Тут продавали все: від сала до норкових шуб, від справжніх брендових речей і до підробок,

– написала львів'янка.



Частину павільйонів знесли / Фото Соломії Ганущин

Зауважте На Львівщині протестують проти будівництва храму УПЦ МП

Павільйони не орендували через пандемію

Директор "Добробуту" Олексій Винник розповів, що павільйони на верхній частині ринку й справді зносять. Вони тривалий час стояли без орендарів.

"Коли почалася пандемія, то орендарі з'їхали з приміщень. Зараз ми зачищаємо верхню частину від МАФів. Робимо це для того, щоб мати можливість відремонтувати стелю, яка протікає", – додав Винник.

Адміністрація ринку поки не знає, що буде на місці знесених павільйонів. Нижня частина "Добробуту" наразі працює у звичному режимі. За словами Винника, там не планують проводити демонтажні роботи.

Ринок "Добробут" відкрили у центрі Львова в 1990-х роках. На тій ділянці планували звести готель, тож ринок повинен був бути тимчасовим. Однак будівництво так і не розпочали. Зараз ринком керує компанія "ЗХД ЦЕНЗ". ЇЇ одноосібним директором і засновником є Олексій Винник.



Павільйони стояли тривалий час без орендарів / Фото Соломії Ганущин