У Львові знесли частину ринку Добробут: яка причина

Адміністрація хоче відремонтувати загальний навіс. Однак, що буде замість знесених павільйонів, наразі невідомо.
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Частину ринку "добробут" знесли
Голова комітету управління та лідерства Жіночої ділової палати України Соломія Ганущин опублікувала на своїй фейсбук-сторінці фото знесення частини павільйонів на ринку "Добробут". Він розташований у центрі Львова, на вулиці Старій.
Ще одна історія… Багато працівників тут збагатилися, багато хто втратив здоров'я (бо ж працювати на холоді – ще те випробування). Тут продавали все: від сала до норкових шуб, від справжніх брендових речей і до підробок,
– написала львів'янка.
Частину павільйонів знесли / Фото Соломії Ганущин
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Павільйони не орендували через пандемію
Директор "Добробуту" Олексій Винник розповів, що павільйони на верхній частині ринку й справді зносять. Вони тривалий час стояли без орендарів.
"Коли почалася пандемія, то орендарі з'їхали з приміщень. Зараз ми зачищаємо верхню частину від МАФів. Робимо це для того, щоб мати можливість відремонтувати стелю, яка протікає", – додав Винник.
Адміністрація ринку поки не знає, що буде на місці знесених павільйонів. Нижня частина "Добробуту" наразі працює у звичному режимі. За словами Винника, там не планують проводити демонтажні роботи.
Павільйони стояли тривалий час без орендарів / Фото Соломії Ганущин