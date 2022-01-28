У Львові знесли частину ринку Добробут: яка причина

Адміністрація хоче відремонтувати загальний навіс. Однак, що буде замість знесених павільйонів, наразі невідомо.

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Частину ринку "добробут" знесли

Голова комітету управління та лідерства Жіночої ділової палати України Соломія Ганущин опублікувала на своїй фейсбук-сторінці фото знесення частини павільйонів на ринку "Добробут". Він розташований у центрі Львова, на вулиці Старій.

Ще одна історія… Багато працівників тут збагатилися, багато хто втратив здоров'я (бо ж працювати на холоді – ще те випробування). Тут продавали все: від сала до норкових шуб, від справжніх брендових речей і до підробок,

– написала львів'янка.



Частину павільйонів знесли / Фото Соломії Ганущин

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Павільйони не орендували через пандемію

Директор "Добробуту" Олексій Винник розповів, що павільйони на верхній частині ринку й справді зносять. Вони тривалий час стояли без орендарів.

"Коли почалася пандемія, то орендарі з'їхали з приміщень. Зараз ми зачищаємо верхню частину від МАФів. Робимо це для того, щоб мати можливість відремонтувати стелю, яка протікає", – додав Винник.

Адміністрація ринку поки не знає, що буде на місці знесених павільйонів. Нижня частина "Добробуту" наразі працює у звичному режимі. За словами Винника, там не планують проводити демонтажні роботи.

Зверніть увагу! Ринок "Добробут" відкрили у центрі Львова в 1990-х роках. На тій ділянці планували звести готель, тож ринок повинен був бути тимчасовим. Однак будівництво так і не розпочали. Зараз ринком керує компанія "ЗХД ЦЕНЗ". ЇЇ одноосібним директором і засновником є Олексій Винник.



Павільйони стояли тривалий час без орендарів / Фото Соломії Ганущин