Священник вже навіть почав шукати робітників серед місцевих. Однак небайдужі соснівчани впевнені, що це будівництво – незаконне.

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У Соснівці будують храм УПЦ МП

За словами старости Соснівки Ірини Харчук, нещодавно містяни виявили, що на території колишнього Добровільного товариства сприяння армії авіації й флоту залили фундамент під храм. Ця ділянка призначена для зведення дачних будинків, тож небайдужі соснівчани забили на сполох.

Земельну ділянку виділила колишня Сілецька сільська рада Сокальського району під дачне будівництво. Там мав бути дачний будинок. Але 2 місяці тому ми помітили, що на місці розпочалося будівництво, але не дачного будинку, а саме храму, і не на одній земельній ділянці, а на трьох,

– зазначила Харчук.

Староста міста зауважила, що, найімовірніше, власниця першої земельної ділянки Тетяна Заварська викупила ще 2 ділянки. Вона є дружиною отця Сергія Заварського, який і будує храм УПЦ МП.

"Відтак на всіх трьох і почали зводити фундамент. Крім того, цей батюшка запрошує соснівчан на роботу із будівництва храму", – додала жінка.

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Соснівчани протестують проти будівництва церкви

Активісти громадського формування "Соснівська народна самооборона" і Громадської організації ветеранів АТО у Соснівці першими порушили питання незаконного будівництва храму. Містяни вже звернулися щодо цього до міського голови Червонограда Андрія Залівського, депутатів Червоноградської мерії та правоохоронців.

"Наразі питання з продовження будівництва зупинилося, але ми точно не знаємо, з яких причин. Можливо, із суто природного характеру, бо надворі – зима та морози, а можливо, до власниці надійшло звернення від органів влади", – зауважила Харчук.

Сесія Червоноградської міськради повинна відбутися наприкінці січня. За словами старости Соснівки, на ній порушать питання про відкриття відділу архбудконтролю, який матиме повноваження забороняти незаконні будівництва.

"Є велика надія на цей відділ, бо інші посадові особи на це не мають повноважень", – додала жінка.

Харчук зазначила, що небайдужі містяни та активісти дуже сподіваються, що будівництво храму не дозволять і церкви Московського патріархату в Соснівці не буде.