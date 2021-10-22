Капличку розмістили у будівельному вагончику на вулиці Малоголосківській. Її без дозволів облаштував священник ПЦУ Олексій Леонов.

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Священник неодноразово обіцяв знести капличку

Після того, як журналісти оприлюднили інформацію про незаконну капличку у будівельному вагончику, отець Олексій Леонов заявив, що готовий її узаконити та отримати усі необхідні документи. Проте перенести каплицю він не може, позаяк не має куди. Однак через місяць замість знесення чи узаконення самобуду його пофарбували у білий колір, а на даху встановили золотий купол із хрестом.

За словами керівника департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міськради Євгена Бойка, отець Олексій Леонов неодноразово обіцяв знести капличку.

Вагончик у вигляді сакральної споруди встановили ще весною і відтоді з громадою вели переговори, організовували зустрічі з мешканцями, шукали компроміс,

– розповів посадовець.

Він зазначив, що релігійна громада обіцяла привести земельну ділянку до попереднього стану. Однак жодного кроку для цього так і не зробили.

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Виконком зобов'язав знести або перенести каплицю

Проєкт рішення про демонтаж або перенесення в інше місце нелегальної каплиці винесли на розгляд виконкому ЛМР 22 жовтня. Зробити це повинна сама релігійна громада або ж принаймні не перешкоджати комунальникам під час демонтажу.

Під час засідання виконкому декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк попросив мерію дати ще тиждень, щоб єпархія вирішила, як врегулювати цей конфлікт. Виконком погодився на цю пропозицію. Своєю чергою, міський голова Львова Андрій Садовий попросив священника назвати чіткі терміни через тиждень, під час наступного засідання виконкому.

Однак вже після завершення засідання виконкому отець Олег Древняк заявив, що намір мерії демонтувати капличку – "це повернення до комуністичного режиму". Тому єпархія шукатиме методи, як узаконити самобуд.

"У нас є тиждень, упродовж якого ми будемо працювати над тим, щоб або легалізувати споруду, або щось інше. Будемо також спілкуватися з міською радою, громадою, активістами, які підсилюють увесь цей бунт", – додав священник.

За його словами, звичайно, капличка не буде незаконною – її або легалізують, або перенесуть.

Цікаво! Євген Бойко розповів, що міськрада неодноразово пропонувала релігійній громаді демонтувати чи перенести вагончик із цієї земельної ділянки. Натомість мерія рекомендувала законно отримати іншу ділянку під релігійну споруду.