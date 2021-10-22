У міністерстві це питання розглянуть на науковій раді. Якщо висновок буде позитивним, його затвердить міністр і документ набуде чинності.

До теми У Львові розробили межі історичного ареалу: останнє слово за депутатами

Виконком погодив межі історичного ареалу Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що в нього була робоча розмова з міністром культури Олександром Ткаченком щодо меж історичного ареалу міста.

Я його запевнив, що найближчими днями ми знайдемо рішення і скеруємо документи до Міністерства культури, яке має їх опрацювати з фахівцями та винести остаточний вердикт,

– додав мер

Начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко зазначила, що управління було замовником розробки Історико-архітектурного опорного плану – документу, який встановлює межі історичного ареалу.

"Такий документ є основою для Генерального плану, його складовою частиною, документ встановлює межі історичного ареалу, а також межі й режими використання пам'яток місцевого і національного значення. І це є власне те, що обмежує забудовників", – зауважила посадовиця.

За словами Онищенко, кожне історичне місто чи селище, яких в Україні є 401, повинне мати затверджені межі історичного ареалу. Понад третина з них вже мають погоджені Історико-архітектурні опорні плани.

"Так каже закон. Тим паче таке місто як Львів, яке має спадщину ЮНЕСКО, яке серед усіх міст України має чи не найбільше пам'яток на своїй території", – наголосила посадовиця.



Жовтим позначені межі історичного ареалу Львова / Фото ZAXID.NET

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Робота над документом тривала 4 роки

Історико-архітектурний опорний план Львова розробляли з 2017 року. За словами Онищенко, договір підписали з переможцем тендеру – київським Інститутом культурної спадщини.

"Це підприємство розробляє багато Історико-архітектурних опорних планів для історичних міст України, має великий досвід, і вони спробували зробити це і для Львова", – додала посадовиця.

У документі встановили межі історичного ареалу, а також межі та режими використання пам'яток місцевого і національного значення.

"Історичний ареал – це територія, яка найбільш збережена, де сконцентровано найбільше пам'яток архітектури, пам'яток історії, територія, яка зберегла первісне урбаністичне планування. Тобто, це не є перелік пам'яток", – наголосила посадовиця.

За її словами, основним документом Історико-архітектурного опорного плану, окрім досить об'ємної текстової частини, є кресленик. У ньому нанесені межі історичного ареалу, пам'ятки, історичні цінні будівлі та межі й режими пам'яток місцевого і національного значення.

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Межі історичного ареалу встановлять у Винниках і Брюховичах

Територія історичного ареалу, межі якого погодив виконком, становить 15% від загальної площі міста. Однак, за словами Онищенко, в майбутньому у Львівській міській територіальній громаді з'являться й інші історичні ареали, зокрема у Винниках та Брюховичах.

Думаю, що надалі ми будемо це опрацьовувати, бо Винники й Брюховичі – це теж історичні місто та селище. І важливо мати такий документ,

– зазначила Лілія Онищенко.

Рішення про погодження меж історичного ареалу Львова винесли на розгляд пленарного засідання міської ради 7 жовтня. Однак тоді воно не набрало необхідної кількості голосів. Тому його винесли на розгляд виконкому 22 жовтня, адже це не суперечить чинному законодавству.

"Межі історичного ареалу мають бути погоджені органом місцевого самоврядування. Законодавець не вказує, що це має бути сесія міської ради", – додала Онищенко.

За її словами, цей документ може погодити виконком, міський голова, а в окремих містах навіть головний архітектор.