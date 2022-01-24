Орган повернеться до Львова приблизно через 2 роки. Наразі замість нього на балконі Катедрального собору можна побачити лише пусті дерев'яні шафи.

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Орган Катедрального собору відреставрують

У Катедральному соборі наразі триває реставрація. Орган, який розміщувався на балконі, демонтували та відправили для відновлення на фабрику Ars Organum. Вона розташована поблизу містечка Зелена Гура у Польщі.

Під час демонтажу фахівці ретельно вивчили інструмент. Вони хотіли дослідити не лише його технічний стан, а й історичну цінність. Органний майстер Віталій Чижевський розповів, що усе почалося з інвентаризації, під час якої фахівці дізналися нові факти його створення.

Вважалось, що орган був побудований у 1839 році, фабрикою органного майстра Яна Слівінського, який жив у Львові. На пульті є табличка Яна Слівінського. Але зараз після дослідження з'ясувалось, що це не зовсім так,

– зазначив Чижевський.

Насправді у 1899 році працівники Яна Слівінського лише перебудували інструмент, а у 1839 році його створив інший майстер.



Орган забрали на реставрацію / Фото "Твоє місто"

За словами Чижевського, в інструменті є труби, які належать роботам майстрів, які працювали у XIX столітті у Львові – Роману Духенському та Ігнатію Жебровському. Своєю чергою, на фабриці Яна Слівінського переробили шафи, деякі механізми та додали труби.

"На сьогодні в органі Катедри 23 голоси, з них тільки 2 є Яна Слівінського, і десь 50 на 50 – це регістри Ігнатія Жебровського та Романа Духенського. У радянський час намагалися цей інструмент збільшити, додали ще голосів і зробили деяку суміш. На цьому інструменті зараз близько 2000 труб", – додав майстер.

Інструмент виготовлений з дерева та спеціального органного металу – сплаву свинцю та олова. Деякі його труби були додані з органу, який можна побачити у Церкві святого Андрія. За словами Чижевського, їх вже відокремили й з часом мають повернути.



Інструмент відновлюватимуть 2 роки / Фото "Твоє місто"

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В органі знайшли давню записку

Чижевський розповів, що під час демонтажу органу в елементах шафи знайшли записку, яку залишили працівники фабрики Яна Слівінського. Вона датована 1899 роком.

"Ті, що цей орган ставили, для вічної пам'яті тут підписалися! Львів, 1899. Юліан Райманн, Франтішек Бучак, Антоні Бар, Борусевич Ян, Лакування Генрик Бурштин", – мовиться у записці.



В органі знайшли давню записку / Фото "Твоє місто"

За словами майстра, відтоді, як інструмент перебудували у 1899 році, ніяких професійних реставраційних робіт більше не проводили.

"Кожні пів століття треба змінювати хоча б міхи органу. Коли інструмент не ремонтують 100 років, то це вже критична ситуація. Тим паче орган використовують щодня, щонайменше 2 рази на день. Тож цей ремонт зараз дуже потрібний", – зазначив Чижевський.

Інструмент реставрують у співпраці з Інститутом "Полоніка". Доки орган не привезуть, на літургіях гратиме менший. Він розташований у вівтарній частині Катедрального собору. Цей інструмент відреставрували у 2018 році.

Зверніть увагу! Наразі у Львові є 3 органи – у Костелі святого Антонія на вулиці Личаківській, в органному залі та Латинському катедральному соборі.



У соборі гратиме менший орган / Фото "Твоє місто"