Розкопки проводили науковці спільної археологічної експедиції краєзнавчого музею Винник і Львівського національного університету імені Івана Франка. За їхніми словами, коштовні предмети свідчать про те, що це була могила багатого чоловіка.
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У Департаменті архітектури та містобудування Львівської обласної державної адміністрації повідомили, що вчені датують знахідку початком ІІІ століття нашої ери та відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.
Директорка департаменту Олена Валько зазначила, що у похованні, окрім людських решток, відшукали фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає, а також:
- уламки рогового тришарового гребеня;
- бронзову застібку (фібулу);
- частини дерев'яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками;
- половинку жетона з білого пастового скла.
На Львівщині археологи знайшли унікальні артефакти часів Римської імперії / Фото Департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної державної адміністрації
Що відомо про розкопки у КаровіДосліджувати околиці села Карів почали у 2017 році, відколи місцеві краєзнавці випадково знайшли там давній меч й інші металеві вироби та принесли їх в Історико-краєзнавчий музей Винник. Розпочавши роботи, археологи зрозуміли, що це – давній могильник германських племен, яких на цих теренах не мало б бути.
Карів археологічне відкриття століття. І не тільки для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який там віднайшли – третя така знахідка у світі.
Окрім цього, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Припускають, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166 – 180 років.