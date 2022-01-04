Раскопки проводили ученые совместной археологической экспедиции краеведческого музея Винник и Львовского национального университета имени Ивана Франко. По их словам, ценные предметы свидетельствуют о том, что это была могила богатого мужа.

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В департаменте архитектуры и градостроительства Львовской областной государственной администрации сообщили, что ученые датируют находку началом III века нашей эры и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

Директор департамента Елена Валько отметила, что в захоронении, кроме человеческих останков, отыскали фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет, а также:

обломки рогового трехслойного гребня;

бронзовую застежку (фибулу);

части деревянной шкатулки, обитой бронзовыми пластинками с декоративными гвоздиками;

половинку жетона из белого пастового стекла.

На Львовщине археологи нашли уникальные артефакты времен Римской империи / Фото Департамента архитектуры и градостроительства Львовской областной государственной администрации