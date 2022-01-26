Священник уже даже начал искать рабочих среди местных. Однако неравнодушные сосновчане уверены, что это строительство – незаконное.

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В Сосновке строят храм УПЦ МП

По словам старосты Сосновки Ирины Харчук, недавно горожане обнаружили, что на территории бывшего Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту залили фундамент под храм. Этот участок предназначен для возведения дачных домов, поэтому неравнодушные сосновчане забили тревогу.

Земельный участок выделил бывший Селецкий сельский совет Сокальского района под дачное строительство. Там должен был быть дачный дом. Но 2 месяца назад мы заметили, что в месте началось строительство, но не дачного дома, а именно храма, и не на одном земельном участке, а на трех,

– отметила Харчук.

Староста города отметила, что, скорее всего, владелица первого земельного участка Татьяна Заварская выкупила еще 2 участка. Она является женой отца Сергия Заварского, который и строит храм УПЦ МП.

"Поэтому на всех трех и начали возводить фундамент. Кроме того, этот батюшка приглашает сосновчан на работу по строительству храма", – добавила женщина.

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Сосновчане протестуют против строительства церкви

Активисты общественного формирования "Сосновская народная самооборона" и Общественной организации ветеранов АТО в Сосновке первыми подняли вопрос незаконного строительства храма. Горожане уже обратились по этому поводу к городскому голове Червонограда Андрею Заливскому, депутатам Червоноградской мэрии и правоохранителям.

"Сейчас вопрос по продолжению строительства остановился, но мы точно не знаем, по каким причинам. Возможно, из чисто природного характера, потому что на дворе зима и морозы, а возможно, к владелице поступило обращение от органов власти", – отметила Харчук.

Сессия Червоноградского горсовета должна состояться в конце января. По словам старосты Сосновки, на ней поднимут вопрос об открытии отдела архстройконтроля, который будет иметь полномочия запрещать незаконные стройки.

"Есть большая надежда на этот отдел, потому что другие должностные лица на это не имеют полномочий", – добавила женщина.

Харчук отметила, что неравнодушные горожане и активисты очень надеются, что строительство храма не позволят и церкви Московского патриархата в Сосновке не будет.