У Львові зросте тариф на водопостачання: нові ціни

Від початку 2022 року збільшать тариф на послуги Львівводоканалу. Мовиться про водовідведення та водопостачання в місті.

Про зміну цін на воду повідомили 28 грудня, а ухвалили ще за 6 днів до цього. Це зробили на засіданні Нацкомісії контролю комунальних послуг (НКРЕКП).

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Скільки доведеться платити

Комісія постановила, що з 1 січня жителі Львова будуть платити на 14% більше. Рішення буде чинним протягом всього 2022 року. Варто згадати, що тариф для населення формують із двох складових – водопостачання та водовідведення.

Ціни без ПДВ:

водопостачання – 14,41 гривні за кубометр;

водовідведення – 7,16 грн за 1 куб кубометр.

А ось загальний тариф на воду із врахуванням ПДВ становитиме 25,88 гривні за кубометр.

Чому збільшили ціну

У Комісії повідомили, що зміна вартості тарифів була необхідним кроком. Її пояснили ростом податків, зростанням тарифу на електроенергію, дорожчанням ремонтів та інших суміжних витрат.

У матеріалах засідання комісії мовиться, що ціна на воду зросла не лише у Львові. Її підняли загалом у 45 комунальних підприємствах різних міст України.

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