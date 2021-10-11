Мав проблеми з психікою: на Львівщині чоловік підірвав власну квартиру

У Новояворівську 11 жовтня чоловік підірвав у власній квартирі газовий балон. Вогнеборці врятували з будинку 4 людей, серед яких були діти.

Інцидент трапився на вулиці Січових Стрільців. Внаслідок вибуху у квартирі почалась пожежа.

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Вогнеборці врятували 4 людей

О 13:38 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на третьому поверсі 5-поверхівки на вулиці Січових Стрільців. На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику квартиру вже повністю охопило полум'я.

Рятувальники одягнули спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та почали виводити людей з будинку та гасити пожежу.

Із задимленої квартири співробітники ДСНС вивели на свіже повітря 80-річного чоловіка, власника помешкання.

З 4 поверху за допомогою автодрабини рятувальники спустили матір та дитину.

З 5 поверху будинку сходовою кліткою за допомогою рятувального пристрою вивели на свіже повітря чоловіка.

Усіх врятованих передали медикам. Після огляду власника квартири госпіталізували у Новояворівську районну лікарню. У нього діагностували опіки обличчя. Також у лікарню потрапили двоє дітей віком 1 та 7 років. У них були симптоми отруєння продуктами горіння.



У квартирі почалась пожежа / Фото ДСНС Львівщини

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Чоловік підірвав у квартирі газовий балон

За інформацією "Львівських новин", пожежу влаштував власник квартири. Раніше він буцімто мав проблеми з психікою і лікувався у медзакладі. Чоловік підірвав у помешканні газовий балон.

Вогнеборці долали пожежу приблизно годину – вогонь вдалося загасити о 14:39. Полум'я знищило домашні речі на площі 42 квадратні метри. Обставини події та причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.



З будинку вивели 4 людини / Фото ДСНС Львівщини



Постраждалих госпіталізували / Фото ДСНС Львівщини