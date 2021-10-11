Постраждалу госпіталізували. Причини вибуху встановлять фахівці.

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На Львівщині прогримів вибух

Приблизно о 7:30 в селі Меденичі на вулиці Павла Полуботка в цегляній господарській будівлі трапився вибух газу без наступного горіння. Внаслідок інциденту 66-річна дружина власника будинку отримала термічні опіки рук та обличчя II ступеня. Жінку госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню Львова.

Внаслідок вибуху на площі 30 квадратних метрів зруйнувалися стіни, а на 15 квадратних метрах – перекриття. Вогнеборців на місце події не викликали. Наразі фахівці встановлюють причини та обставини вибуху.

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