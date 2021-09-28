Вибух, який переріс у займання, пролунав у районі Аннедалі, що у центральній частині міста, приблизно о 5:00. Наразі на місці працюють рятувальники.

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Вибух у будинку в Гетеборзі

У багатоповерховому будинку Гетеборга стався вибух. Після цього спалахнула пожежа, густий дим заповнив квартири у 3 під'їздах та гаражі.

Усіх мешканців, а це щонайменше 100 людей, евакуювали з будівлі.

Місцева служба порятунку повідомила, що деякі мешканці, ймовірно, стрибали й злазили з вікон, аби врятуватися від вогню. У результаті частина з них отримала травми.

Вулиця, де трапився вибух, переповнена каретами швидкої допомоги та рятувальниками.

Поліція почала попереднє розслідування за фактом руйнування будинку. Наразі про ймовірні причини інциденту нічого не повідомляють.

Постраждали багато людей

Видання пише, що щонайменше 6 людей доставили в лікарню карети швидкої допомоги, ще 18 потерпілих у медзаклад привіз автобус. Попередньо, люди в автобусі отримали легкі травми.

Водночас є інформація про 3 потерпілих із серйозними травмами. Це три жінки віком 60, 70 та 80 років.



Вибух у будинку призвів до пожежі / Твітер Dr.Galaxy

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