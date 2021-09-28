Взрыв, который перерос в пожар, раздался в районе Аннедали, в центральной части города, примерно в 5:00. Сейчас на месте работают спасатели.

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Взрыв в доме в Гетеборге

В многоэтажном доме Гетеборга произошел взрыв. После этого вспыхнул пожар, густой дым заполнил квартиры в 3 подъездах и гаражи. Всех жителей, а это минимум 100 человек эвакуировали из здания.

Местная служба спасения сообщила, что некоторые жители, вероятно, прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. В результате часть из них получила травмы.

Улица, где произошел взрыв, переполнена машинами "скорой помощи" и спасателями.

Полиция начала предварительное расследование по факту разрушения дома. О вероятных причинах инцидента ничего не сообщается.

Пострадало много людей

Издание пишет, что по меньшей мере 6 человек доставили в больницу машины "скорой помощи", еще 18 пострадавших в медучреждение привез автобус. Предварительно, люди в автобусе получили легкие травмы.

В то же время есть информация о 3 пострадавших с серьезными травмами. Это три женщины в возрасте 60, 70 и 80 лет.



Взрыв в доме привел к пожару / Твітер Dr.Galaxy

В многоэтажке Гетеборга произошел взрыв: смотрите видео

В Гетеборге прогремел мощный взрыв в доме: смотрите карту