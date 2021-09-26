На заводі раптово вибухнув розпечений метал. Інцидент трапився на підприємстві Nyakato Steel Mills у місті Мванза.
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Співробітники заводу, за словами начальника регіональної поліції Мванзи Рамадана Нґанзі, отримали поранення після вибуху металу, який розкидував оцинковану сталь.
7 із 40 травмованих – у важкому стані
Постраждалих працівників підприємства терміново доставили до обласної лікарні. За інформацією поліції, деякі з потерпілих перебувають у важкому стані.
Водночас лікарка обласної лікарні Sekou Toure Діана Анаторі повідомила, що з 40 травмованих працівників заводу 7 перебувають у критичному стані.
Поліція вже розпочала розслідування для встановлення причин вибуху на Nyakato Steel Mills.
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