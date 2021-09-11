Про це повідомив так званий мер окупованого Росією Донецька Олексій Кулемзін.

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За словами "мера" міста, на місце оперативно прибули спеціальні служби.

Стався вибух в Кіровському районі міста на нафтобазі. Причина події з'ясовується,

– написав Кулемзін.

Інформації про постраждалих чи жертв внаслідок вибуху наразі немає.

Вибух на нафтобазі в окупованому Донецьку: дивіться відео

Зауважимо, що у липні стався вибух на газопроводі у Донецьку. Він прогримів в Будьонівському районі міста в районі залізничної станції Мушкетово. Тоді почалася сильна пожежа, але потерпілих не було.