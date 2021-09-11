Об этом сообщил так называемый мэр оккупированного Россией Донецка Алексей Кулемзин.
Важно Взрыв в жилом доме в России: число погибших возросло до трех
По словам "мэра" города, на место оперативно прибыли специальные службы.
Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе. Причина происшествия выясняется,
– написал Кулемзин.
Информации о пострадавших или жертвах в результате взрыва пока нет.
Взрыв на нефтебазе в оккупированном Донецке: смотрите видео
Заметим, что в июле произошел взрыв на газопроводе в Донецке. Он прогремел в Буденновском районе города в районе железнодорожной станции Мушкетово. Тогда начался сильный пожар, но пострадавших не было.