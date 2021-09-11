Об этом сообщил так называемый мэр оккупированного Россией Донецка Алексей Кулемзин.

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По словам "мэра" города, на место оперативно прибыли специальные службы.

Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе. Причина происшествия выясняется,

– написал Кулемзин.

Информации о пострадавших или жертвах в результате взрыва пока нет.

Взрыв на нефтебазе в оккупированном Донецке: смотрите видео

Заметим, что в июле произошел взрыв на газопроводе в Донецке. Он прогремел в Буденновском районе города в районе железнодорожной станции Мушкетово. Тогда начался сильный пожар, но пострадавших не было.