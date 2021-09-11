Об этом сообщили в администрации Елецкого района. Ранее было известно об одном погибшем, позже из-под завалов извлекли тела ребенка и взрослого.
Ранее Разрушительный взрыв в многоэтажке в российском Ногинске: все, что известно
Под завалами еще могут быть люди
По предварительной информации, под руинами может находиться еще один взрослый житель. Местные власти подсчитали, что на момент взрыва в доме было 25 человек.
Сейчас в больницах Ельца находятся четверо пострадавших, среди них – один ребенок, – говорится в сообщении властей.
Что известно о взрыве городе Елец:
- Взрыв произошел в ночь на субботу 11 сентября.
- По предварительной информации, взрыв вызвал газ.
- В результате этого фактически разрушилась одна из стен и перекрытия.
- СМИ пишут, что восстановить здание не удастся и его придется сносить.