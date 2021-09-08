Детали мощного взрыва в России

Трагедия произошла в многоэтажке на улице 28 Июня в 06:55. Под удар попали 4 этажа дома.

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На место происшествия выехали 120 спасателей и 30 единиц техники. Момент взрыва сняли жильцы соседнего дома. На кадрах заметна желтая вспышка, а дальше – разрушение дома.

Смотрите видео момента взрыва в Ногинске:

Что известно о пострадавших

Взрыв полностью разрушил квартиру, в которой жила мама с тремя детьми. От стен не осталось абсолютно ничего. На видео с места события было слышно, как женщина умоляла соседей, чтобы те еще раз позвонили спасателям, и сидеть спокойно.

Женщина просит о помощи: видео

Кроме того, в сети опубликовали жуткое фото, на котором маленькая девочка сидит на краю обломков. Очевидцы в то время просят ее не двигаться.



Девочка оказалась на краю развалин

Девочка сидит на краю обломков: видео

На помощь малышке поспешили спасатели. Они вынесли ее на руках по лестнице, а после того голого ребенка завернули в плед. Девочку отвезли в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Смотрите видео, как ребенка выносили из разрушенного дома:

Глава Министерства здравоохранения Подмосковья заявила, что в результате взрыва пострадали 7 человек, 5 из них находятся в больнице. Также известно о 2 погибших.



Утечка газа разрушила 3 этажа / Фото МЧС России

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