Деталі потужного вибуху у Росії

Трагедія трапилася у багатоповерхівці на вулиці 28 Червня о 06:55. Під удар потрапили 4 поверхи будинку.

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На місце події виїхали 120 рятувальників та 30 одиниць техніки. Момент вибуху зняли мешканці сусіднього будинку. На кадрах помітно жовтий спалах, а далі – руйнування будинку.

Дивіться відео моменту вибуху у Ногінську:

Що відомо про постраждалих

Вибух повністю зруйнував квартиру, у якій жила мама з трьома дітьми. Від стін не залишилося абсолютно нічого. На відео з місця події було чути, як жінка благала сусідів, аби ті ще раз подзвонили рятувальникам та сидіти спокійно.

Жінка просить про допомогу: відео

Крім того, у мережі опублікували моторошне фото, на якому маленька дівчина сидить на краю уламків. Очевидці у той час просять її не рухатися.



Дівчинка опинилася на краю руїн

Дівчинка сидить на краю уламків: відео

На допомогу малюку поспішили рятувальники. Вони винесли її на руках по драбині, а після того голу дитину загорнули у плед. Дівчинку відвезли у лікарню. Наразі її життю нічого не загрожує.

Дивіться відео, як дитину виносили зі зруйнованого будинку:

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Підмосков'я заявила, що внаслідок вибуху постраждали 7 людей, 5 з них перебувають у лікарні. Також відомо про 2 загиблих.



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