Дитину врятували

Маленька дівчина була у квартирі на третьому поверсі. Після вибуху помешкання перетворилося у руїни.

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Там, де раніше була стіна, не було вже нічого. Голий малюк лежав на самому краю уламків, тримаючись ручкою за потрощені речі. На щастя, дівчинку врятували надзвичайники – її винесли на руках по драбині. Після того дитину загорнули пледом.

Малюка відвезли у лікарню. Наразі відомо, що життю дівчинки нічого не загрожує.

Дивіться відео порятунку дівчинки:

Місцеві мешканці розповіли, що у квартирі проживала мама з трьома дітьми, двоє з них – малолітні. Їх усіх евакуювали.

Дивіться відео евакуації людей з будинку у Росії:

У мережі також опублікували відео, на якому чути, як жінка кричить до сусідів про допомогу. Вона благала, аби ті ще раз викликали рятувальників.

Будь ласка, викличте машину. Чого ви там стоїте? Ще раз викличте. Я вас прошу,

– кричала жінка.

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